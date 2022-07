Atrasado el América-Millonarios en Daytona: ¿Qué pasó?

El partido entre América y Millonarios estaba programado para las 4 de la tarde. ¿Por qué se atrasó todo en Daytona?

En el estado de Florida se está llevando a cabo el Daytona Soccer Fest. Aunque sea un lugar históricamente ligado al automovilismo, se desarrolla un evento de tres partidos en el que uno de ellos enfrenta a América de Cali y Millonarios. Este clásico estaba pactado para empezar a las 4 de la tarde, hora colombiana. Sin embargo, todo se atrasó por alerta meteorológica.

Para la mala suerte de los asistentes nativos y extranjeros, ahora mismo hay una tormenta eléctrica en el lugar de los hechos. Aunque todo parecía con pinta de cancelarse, la cuenta oficial del evento informó que la programación se postergaba hasta nueva orden. Ahora el duelo será a las 4:40 de la tarde, hora colombiana.

We have weather protocols in place for your safety. The event is NOT canceled. After the thunderstorm passes by we will continue the scheduled activities. ⚡#SafetyFirst pic.twitter.com/eGaIT3puYB

— Daytona Soccer Fest (@D_Soccerfest) July 2, 2022