“América siempre debe estar participando en las instancias finales”: Guimarães

El técnico del América de Cali habló luego de su quinto partido sin victorias tras su regreso y la posterior eliminación del equipo en la Liga BetPlay.

Inicialmente, Alexandre Guimarães habló en rueda de prensa sobre lo que fue la derrota ante Alianza Petrolera en el Pascual guerrero y dio su balance tras la eliminación del equipo de la Liga BetPlay. Inicialmente, explicó que ahora están pensando de lleno en pasar de ronda en la Copa ante Unión Magdalena.

“Indudablemente hay un dolor, por supuesto que sí; esto es América y América siempre debe estar participando en las instancias finales, pero hay circunstancias para que hoy nosotros, como le dije a los jugadores, el fútbol nos esté castigando muy duro, pero así es el fútbol. Tenemos que enfocarnos en cerrar bien el campeonato y por supuesto ir por todas allá en Santa Marta, es un objetivo clarísimo que tenemos que sacar adelante“.

Sobre lo que fue el trámite del partido, comentó. “La intención era poner en acción a nuestros dos puntas; esa intención se vio más clara en el primer tiempo. A partir de ahí hay rendimientos individuales amoldados a la idea colectiva muy buenos, como Paz, Larry. En el segundo tiempo cambiamos, pero nos equivocamos con algunos cambios“.

La razón por la que su equipo no despega. “Para nosotros un equipo se hace teniendo continuidad, y nosotros por A o por B, esa continuidad no hemos podido tenerla. Desde el primer partido, todas las variantes que hemos tenido que hacer han sido producto de variantes que tenemos que hacer y tener jugadores por 60, 65 minutos, entonces hay variantes que no nos ha permitido tener continuidad“.