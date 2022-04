¿América eliminado? Cuentas, tabla de posiciones y próximos partidos

Luego del complicado empate ante Jaguares en la fecha 17, se comienza a hablar de la eliminación del cuadro escarlata a falta de 3 jornadas en el todos contra todos.

El técnico Alexandre Guimarães decidió llegar al América de Cali en un momento muy complicado para intentar dar la vuelta a la situación que requería de resultados inmediatos. Sin embargo, en cuatro partidos dirigidos por su cuerpo técnico no se ha presentado ninguna victoria y ahora mismo el equipo está al borde de la eliminación de las dos competencias que disputa.

+ Resumen, goles y resultado: Jaguares vs. América de Cali

Este domingo, tras el empate ante Jaguares en Montería por la fecha 17 de la Liga BetPlay, el equipo casi que resignó sus posibilidades de estar en los cuadrangulares finales. Sin embargo, todavía no se ha concretado y puede que en los 3 partidos restantes logren meterse por una ventana; eso sí, dependiendo de muchos otros resultados.

El semestre pasado, bajo el mando de Juan Carlos Osorio, el equipo alcanzó a sumar 29 puntos y con eso clasificó como el octavo en la tabla, siendo justamente la misma cantidad de puntos que pueden sumar ganando los juegos que quedan. Lo primero que hay que hacer, es sumar esos 9 de 9, y ya sobre la marcha se verá como llegan los otros equipos que aún no superan ese umbral de puntos.

Partidos restantes del América de Cali

Fecha 18: América de Cali vs. Alianza Petrolera

Fecha 19: Deportivo Pasto vs. América de Cali

Octavos de final, Copa BetPlay – partido de vuelta: Unión Magdalena vs. América de Cali (2-1)

Fecha 20: América de Cali vs. Unión Magdalena

Tabla de posiciones tras este compromiso