América de Cali y un posible tercer amistoso de pretemporada

Antes de comenzar el segundo semestre, el equipo tiene partidos programados ante Monterrey y Cali, pero podría haber un tercer juego.

Este 1 de junio, se terminó oficialmente el periodo de vacaciones para el América de Cali, por lo que los jugadores ya se unieron a los trabajos de pretemporada pensando en este segundo semestre y preparando lo que serán sus primeros partidos: dos amistosos en territorio internacional antes de arrancar con la competencia en la Liga BetPlay 2022-II.

+ Malas noticias en América de Cali sobre el estado de Luis Paz

Esta semana, el máximo accionista del cuadro caleño, Tulio Gómez, confirmó que ya tienen listos los juegos ante Rayados de Monterrey en su estadio el próximo 25 de junio, donde el equipo estaría estrenando su nueva indumentaria y posteriormente, viajarán al Daytona Fest, donde enfrentarán a Deportivo Cali el 2 de julio.

Sin embargo, también dijo que los han invitado a un tercer partido en Estados Unidos, pero que no depende de ellos decidir si pueden aceptar o no. Explica que el juego sería en Nueva York sin comentar el equipo, pero sería sobre el 8 de julio y al no tener certeza de cuándo iniciará el campeonato, no pueden responder a la propuesta.

Dice en el trascurso de esta semana, se estaría definiendo todo en Dimayor, pero hay 3 fechas tentativas para esto: comenzar el 2 de julio, 8 de julio ó 16 de julio, pero tendrían que avisar a FIFA para que lo apruebe, pues en cualquiera de los casos el campeonato terminaría cuando la Copa del Mundo ya esté en juego, así que hay cosas por revisar.