América de Cali y las cuentas por si le gana a Alianza Petrolera

Ante la obligación de sumar 3 puntos y los resultados que se han dado en la fecha, en América hacen cuentas para conseguir la clasificación.

Este lunes, América de Cali estará cerrando la fecha 18 de la Liga BetPlay en un determinante juego ante Alianza Petrolera, donde el equipo tiene la necesidad de sumar 3 puntos para seguir en carrera por la clasificación a las finales del campeonato. Se enfrenta a un rival directo luego de que varios resultados se le dieran a lo largo de la fecha.

+ ¿Siguen los problemas entre Alexandre Guimarães y Jorge Segura?

Lo principal aquí es enfocarse en una victoria por más de 2 goles, puesto con esto el equipo llegaría a 23 puntos, igualando al cuadro de Barrancabermeja y superándolo en el primer ítem de desempate que es la diferencia de goles. Por otro lado, un resultado que necesita en esta fecha, es que Rionegro Águilas no gane ante Deportivo Pasto.

En caso de que se concreten ambos resultados, América se subiría hasta el puesto 11 de la tabla a dos unidades del octavo, siendo superado por Bucaramanga, Once Caldas, Santa Fe, Equidad y Envigado; es decir, hay 3 puestos en disputa con equipos que no han superado el umbral de 30 puntos, recordando que América solo puede sumar 29. Los últimos juegos son ante Pasto y Unión Magdalena, ya eliminados.

Así jugarán el próximo partido de los rivales directos

Fecha 19:

Unión Magdalena vs. Equidad

Bucaramanga vs. Patriotas

Deportivo Cali vs. Santa Fe

Envigado vs. Águilas Doradas

Alianza Petrolera vs. Once Caldas

Así está la tabla de posiciones