América de Cali y la razón por la que dejaron a Pompilio Páez como interino

El próximo partido será dirigido por el asistente técnico de Juan Carlos Osorio y se explicó la razón por la que no consideraron a los demás trabajadores del club.

América asignó a Pompilio Páez como DT interino para el partido de la fecha 14 de la Liga BetPlay. Antes de confirmarse la salida de Osorio de la institución, se habló de varios nombres para el puesto de manera temporal, pasando por Jersson González, Jorge Banguero o Andrés Usme, trabajadores del club en divisiones menores y equipo femenino.

+ Reporte médico de: Iago Falque, Brayan Vera, Déinner Quiñones y Marlon Torres

El presidente ejecutivo del club, habló sobre la decisión con ‘El Corrillo de Mao’. “Llegamos al acuerdo de preferir que el profe Pompilio nos acompañara el domingo porque ningún interino tenía tiempo de preparar el partido, el profesor accedió muy amablemente y solo estará el domingo. La otra semana definiremos el técnico interino“.

Sobre Andrés Usme, quien además de ser el técnico de América de Cali Femenino también es hermano de la capitana Catalina Usme, comentó. “Andrés Usme no es opción, tenemos que buscar otras alternativas. El profe se encuentra concentrado en la Liga Femenina“.

Con Antena 2 Cali, habló del ‘Pelicano’ Banguero. “Lo de Banguero no sé de dónde salió. Yo un día fui a la sede de La Candela para una reunión con el coordinador de divisiones menores y con Marcela, la hija de don Tulio. Me encontré con Banguero, un excompañero al que saludé y abracé, hace mucho tiempo no nos veíamos. No había salido de la sede cuando ya informaron que le había ofrecido al equipo, no tiene nada que ver“.

Por último, el habitual bombero, Jersson González. “En el tema de Jersson, era el más opcionado, me parece que no hemos sido justos con él. Cada vez que pasa algo le damos el equipo y que dirija 2 ó 3 partidos, se somete al escarnio público, gane o pierda es lo mismo y luego él tiene que volver a categorías de formación“.