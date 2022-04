América de Cali: reporte sobre el mercado de jugadores libres

Se entregaron las novedades con relación a la última oportunidad que tenía América de Cali para reforzarse en este 2022, considerando la sanción que tiene.

Esta semana, la Dimayor abrió una pequeña ventana que le permitía a los jugadores sin contrato encontrar equipo en la Liga BetPlay para el actual semestre de competencia, siendo el América de Cali uno de los clubes más interesados en esta posibilidad, pues al no poder hacer movimientos en el mercado de fichajes de junio, era la última oportunidad de reforzarse en el 2022.

Como es de público conocimiento, tienen una sanción para poder inscribir jugadores a mitad de año por el caso Rafael Carrascal, pero aún así, no lograron concretar la llegada de ningún fichaje y tendrán que asumir toda la temporada con la nómina que tienen, esperando eso sí que no se presenten ofertas para comprar algún jugador de América en unos meses.

El reporte que entregaron desde el club sobre el tema de los jugadores: ninguna novedad en el tema de llegadas al no encontrar los perfiles que buscaban; Daniel Quiñones no pudo ser inscrito ante la Dimayor al tener contrato; y Mauricio Gómez no quiso aceptar la oferta para rescindir su contrato y se quedará entrenando por separado del resto del plantel.

Desde las directivas han reportado que el único jugador que se va a ir en junio en Larry Angulo, a quien se le termina el contrato y no se pudo llegar a un acuerdo para su renovación, pero habrá que esperar para ver cómo reaccionan ante una oferta importante por alguno de los jugadores que pertenecen al club y que tengan el deseo de salir.