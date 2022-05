¿Álvaro Rius también acabó mal con Tulio Gómez?

El español que fuera director deportivo del América de Cali durante un par de años, habló sobre las razones de su salida del equipo.

Hace algunos días, Tulio Gómez habló sobre la construcción del nuevo proyecto con Alexandre Guimarães, donde en algún momento soltó un dardo hacia Álvaro Rius, pues aseguró que las contrataciones de 2019 se dieron gracias a “Ricardo el ‘Gato’ Pérez, nadie más tuvo que ver en eso“; esto como respuesta al pedido de la hinchada para que regresara el scout español.

Por esta razón, en el ‘Supercombo del Deporte’ de RCN Radio Cali hablaron con Rius, para consultarle sobre las razones de su salida del club hace poco más de un año, analizar el presente del equipo y lo que fue su paso por el cuadro escarlata.

Sobre la actualidad. “La explicación es un poco difícil, pero evidentemente la nómina no es la más competitiva y a eso se le suman lesiones a lo largo de la temporada y eso hace que las cosas no funcionen. Son un conjunto de circunstancias que el estado anímico y físico de los jugadores no es el mejor y hace que la nómina no sea la más competitiva que necesita América“.

¿Cómo trabajaban en América. “La decisión final evidentemente era de Tulio Gómez, pero se veían a los jugadores en comité deportivo. Se venía trabajando en el scouting durante mucho tiempo y ya cerca del mercado todos los empresarios llamaban a Tulio, a mí, al presidente para ofrecer jugadores y ahí tocaba hacer un trabajo adicional, pero en el fútbol colombiano era un trabajo a largo plazo“.

Sobre la razón de su renuncia. “Yo con Tulio ya en enero de 2021, pues hubo algunos desacuerdos, que ya la confianza ya no era la misma de antes, pero casi siempre el jugador que yo consideraba era el que aprobaba, más allá del tema económico, o si yo lo decía que un jugador no era para América también lo aceptaba, pero eso cambió y ahí yo sentí que no podíamos ir de la mano. Yo siempre lo he dicho, un trato muy bueno, pero hubo un momento en el que se dio la discrepancia de criterios y ya sentí que no podía seguir“.