Alexandre Guimarães y lo que pasa con Jorge Segura

Ni en Nacional ni en América lo consideró y ahora el técnico habló sobre la situación del este defensor que tiene contrato con el equipo escarlata.

Alexandre Guimarães es un técnico al que no le pesa tomar decisiones que considere positivas para su equipo, por esta razón, más allá de la situación del América de Cali donde no pueden hacer contrataciones, ha decidido prescindir de un jugador en una zona debilitada de su nómina, comunicándole a Jorge Segura que no contará con él para el segundo semestre.

+ Alexandre Guimarães responde: ¿Cuenta con Joel Graterol?

Es el único central zurdo del primer equipo, pero en este momento está buscando donde continuar su carrera profesional. Por otro lado, no es la primera vez que este DT hace lo mismo con él, puesto que en 2021, cuando ambos coincidieron en Atlético Nacional, el estratega brasileño no lo inscribió ante la Dimayor para el único semestre que estuvo en ese club.

En atención a medios, le consultaron sobre este tema, a lo que respondió. “Con Jorge Segura hemos hablado, su representante no ha podido encontrar un club, pero como tal él sigue entrenando con nosotros, es un profesional, lo está haciendo bien, su postura ante la decisión es algo muy profesional y no hemos tomado una medida adicional como que tenga que entrenar por aparte“.

Cuando Juan Carlos Osorio estaba en el club, decidieron solicitar a Watford que ampliara su préstamo hasta diciembre de este año, por lo que el equipo inglés aceptó. Ahora, hay un par de equipos que han mostrado interés, pero por ese mismo vinculo con ese club, no se ha podido concretar la rescisión de contrato en América.