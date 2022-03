¿Ahora desde la Premier League? El extranjero que es opción para América

Luego de anunciar la llegada de un jugador procedente desde la Serie A, ahora informan la posibilidad de que llegue uno desde Inglaterra.

Este mercado de fichajes, América de Cali sorprendió a propios y extraños con la llegada de un jugador top para el fútbol colombiano como lo es el español Iago Falque, quien pasó toda su carrera deportiva jugando en las 5 grandes ligas del fútbol europeo. Sin embargo, no sería el único, pues tienen en carpeta a un jugador que viene desde la Premier League.

Según reportan medios ecuatorianos, el equipo vallecaucano está en conversaciones con el jugador Billy Arce, quien el pasado 1 de marzo rescindió su contrato con el Brighton Hove & Alvion de Inglaterra, donde juega el colombiano Steven Alzate. El periodista Fabián Gallardo, con más de 40.000 seguidores en twitter, dio a conocer la noticia.

Es un extremo de 23 años que destacó desde muy joven con Independiente del Valle de su país. Allí llamó la atención del Brighton, que lo compró en 2018 y lo cedió a un equipo de segunda española, donde no llegó a jugar más de 5 partidos. Luego lo cedieron a varios clubes de Ecuador: Emelec, Barcelona y LDU de Quito, jugando mucho con este último equipo en 2020 y 2021.

Good luck, Billy Arce. 🇪🇨 The club has reached an agreement to terminate his contract. 🤝

✍️ @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) March 1, 2022