Adrián Ramos (36 años) está jugando en un altísimo nivel que hace que más de uno lo pida para la Selección Colombia. ¿Qué dice él?

El bicampeón, referente e ídolo de América de Cali atendió una entrevista en Win Sports. Luego del par de partidos en los que les anotó a Deportivo Cali e Independiente Medellín, su nombre ha tomado relevancia. Él es un hombre con experiencia en la Tricolor. Estuvo en una Copa del Mundo y desde esa experiencia ha decidido hablarle a los jugadores que hoy en día buscan el cupo en Catar 2022.

Las respuestas de Adrián Ramos a Liliana Salazar

Selección Colombia: “Hay que retomar y aprender de las experiencias, no solo jugadores sino también cuerpo técnico y directivos. Ver qué se dejó de hacer para llegar a este momento. A veces el fútbol es caprichoso, pero hay muchas otras cosas que ayudan para tener éxito o no tenerlo. Ojalá que los muchachos que están puedan dar el paso adelante, salir de esta situación y que la buena vibra vuelva a los delanteros para que puedan volver a marcar. El hecho de que hayan desperdiciando situaciones claras no quiere decir que no tengan la capacidad. Ojalá en estos últimos dos partidos las cosas les puedan salir bien y podamos estar en el mundial. Que se empiece a dar ese salto para mejorar nuevamente y volver a tener una selección competitiva”.

🔴⚽ “Hay que retomar y creo que el fútbol es caprichoso y los muchachos puedan salir de esta situación. Ojala puedan conseguirse los resultados y podamos estar en el mundial” Adrián Ramos, delantero de América de Cali.o pic.twitter.com/Qa4adOmyZi — Win Sports TV (@WinSportsTV) March 14, 2022

Hinchas de América de Cali: “Contento por el cariño que el hincha siempre me ha transmitido. Vivo muy agradecido con ellos. Vivir esos 5 años del equipo en la B fue duro como hincha. Soy apasionado como cualquier hincha y ver que no se daba el ascenso era difícil. Gracias a Dios, después de tanta lucha, el equipo se acomodó en muchas cosas y al final consigue el tan anhelado ascenso. Después venía en ese crecimiento de volver a ser protagonista y campeón. Desde afuera siempre hice mucha fuerte, trasnochando, pendiente, me quedaba viendo los partidos desde Europa. Esto es América, se sufre mucho pero cuando se gana se goza mucho”.

Juan Carlos Osorio: “Su llegada también entusiasmó mucho. Uno sabe de los pergaminos del profe y de su capacidad. Cuando él llega a un club se espera mucho. Ese primer semestre fue muy difícil y el hincha ha sido resistido con él, pero debemos aprovechar su jerarquía, experiencia, conocimiento para tener éxito. Estamos trabajando fuerte. Tenemos tropezones pero vamos para adelante. Tenemos un gran entrenador que poco a poco ha ido consolidando jugadores. Le ha dado oportunidad a muchos talentos que ya no están con nosotros y eso habla mucho de él. Esperamos que los que estamos podamos hacer un grupo muy fuerte y partido a partido tener el éxito que todos queremos”.

🔴⚽ “La llegada del profe Osorio motivó mucho, creo que debemos aprovechar su jerarquía y conocimiento” Adrián Ramos, delantero de América de Cali pic.twitter.com/G7BldUr19z — Win Sports TV (@WinSportsTV) March 14, 2022

Hinchas del Medellín: “Agradecido con ellos. Eso habla del trabajo que uno viene haciendo, del ejemplo, la entrega y el respeto por el fútbol. Ojalá que pueda seguir haciendo estas presentaciones, ayudando a mi equipo y que al final estas cosas nos sirvan a todos para el fútbol colombiano”.