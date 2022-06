Adrián Ramos habla de ofertas y reitera su deseo de retirarse en América

El capitán del América de Cali ha venido siendo uno de los jugadores más destacados del equipo y se refirió a su continuidad en el plantel.

Adrián Ramos es uno de los nombres más importantes para el fútbol colombiano. A pesar de sus 36 años, sigue siendo uno de los más influyentes en un equipo tan relevante como lo es el América de Cali, pero hay especulación con relación a su futuro, pues tiene contrato hasta diciembre de este año y se rumoran de ofertas a su alrededor.

El jugador habló en una atención a medios en la sede del club, donde explicó que están trabajando en su renovación y que está muy contento de estar en el equipo del cual es hincha y donde comenzó su carrera deportiva. “Eso va bien, ya veremos qué pasa más adelante, estar en América es un motivo de alegría“.

Asimismo, le consultaron sobre una opción diferente al América, en caso de que no se llegue a un acuerdo o que hagan alguna oferta difícil de rechazar. “No, por ahí me dijeron que habían ofertas no sé de donde (risas). Ojalá pueda terminar acá, hay que prepararse bien, responder a las exigencias de un equipo como América“.

Los factores para que se pueda dar lo que todos quieren que es que termine su carrera deportiva en este club. “El fútbol tiene muchas dinámicas, unos siempre quiere estar en equipos que tengan objetivos claros, tuvimos dificultades pero ya retomamos ese camino“.

Por último, habló sobre el trato del hincha hacia él, que es un motivo más para que considere mantenerse en el club. “Con el hincha siempre agradecido por esas manifestaciones de cariño, obviamente en el club me tratan muy bien y esperemos seguir así“.