La selección sub-17 de Portugal, en la que figura Cristiano Ronaldo Jr., ha certificado este martes su pase a la segunda fase de clasificación para el Campeonato de Europa de 2027. El combinado luso se impuso por 2-1 a Serbia en la Ciudad del Fútbol de Oeiras, en las afueras de Lisboa, y cerró como líder de su grupo la primera ronda.

El hijo mayor de Cristiano Ronaldo, de 16 años, saltó al terreno de juego en los minutos finales del encuentro, tal y como recogen la agencia EFE en un despacho publicado por Infobae y el diario portugués O Jogo. No marcó, pero sumó minutos en un partido decisivo para su equipo.

Victoria ante Serbia para cerrar el grupo

Portugal llegaba a la última jornada con la obligación de ganar para asegurar el billete. Los lusos se adelantaron tras el descanso, ampliaron la ventaja con un segundo gol y solo vieron recortar a Serbia al final del choque, cuando el resultado ya estaba prácticamente decidido.

Serbia, que también tenía garantizado el pase, acompañará a Portugal en la siguiente ronda. El grupo lo completaban Bulgaria y Andorra, rivales ante los que el conjunto luso había sumado un empate y una goleada en las jornadas previas.

El debut de ‘Cristianinho’ con la sub-17

Esta ventana internacional ha sido especial para el joven extremo, conocido en Portugal como ‘Cristianinho’. Era su primera convocatoria con la sub-17 y debutó el pasado 12 de noviembre en la victoria por 4-0 ante Andorra. No participó en el empate frente a Bulgaria, pero volvió a tener minutos en el duelo decisivo ante los serbios.

Antes de dar el salto a esta categoría, Cristiano Jr. ya había defendido la camiseta de Portugal en las selecciones sub-15 y sub-16. En el plano de clubes milita en las categorías inferiores del Al Nassr, el equipo saudí en el que juega su padre desde enero de 2023.

Un apellido que pesa

El crecimiento del joven futbolista llega en un momento muy significativo para la familia. Cristiano Ronaldo anunció el pasado 5 de noviembre su adiós a la selección absoluta de Portugal, con la que es el máximo goleador y el jugador con más partidos de su historia. El delantero de Madeira sigue en activo con el Al Nassr.

El propio Cristiano ha expresado en varias ocasiones su ilusión por llegar a compartir vestuario con su hijo antes de retirarse, un deseo que en Arabia Saudí ya se plantea como una posibilidad a medio plazo. Por ahora, el joven extremo sigue quemando etapas en las categorías inferiores, tanto en su club como en la selección.

Lo que viene para Portugal

Con el billete asegurado, la sub-17 portuguesa disputará la segunda fase clasificatoria, la que dará acceso a la fase final del Europeo de la categoría en 2027. Allí, Cristiano Jr. tendrá la oportunidad de seguir sumando minutos y de demostrar que su apellido no es la única carta de presentación que lleva consigo.