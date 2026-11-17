Xavi Hernández vive sus horas más difíciles como seleccionador de Países Bajos. La Oranje cayó este lunes por 5-0 ante Alemania en el Estadio Olímpico de Berlín, en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones, una goleada que ha desatado una lluvia de críticas sobre el técnico catalán en la prensa neerlandesa.

El resultado supone la primera derrota de Xavi al frente de la selección y llega apenas unos días después de una de sus noches más brillantes. Como recuerda El Nacional, Países Bajos venía de golear 7-0 a Grecia en el Johan Cruyff Arena, un triunfo que había disparado la ilusión en torno al nuevo proyecto.

Del 7-0 a Grecia al 5-0 en Berlín

La Alemania de Jürgen Klopp pasó por encima de los neerlandeses, sobre todo en una segunda parte en la que la Oranje se desmoronó por completo. Florian Wirtz fue uno de los grandes protagonistas de una noche redonda para la Mannschaft, que cerró el grupo como primera. Klopp, en declaraciones a la cadena ARD, reconoció que ni siquiera se habría atrevido a desear un partido así.

Pese a la goleada, Países Bajos acabó segunda del grupo y está clasificada para los cuartos de final de la competición, que se disputarán a finales de marzo de 2027. Un consuelo pequeño ante el tamaño del golpe: El Nacional califica el 5-0 como la peor goleada encajada por la selección neerlandesa en partido oficial.

Xavi: «Quiero pedir disculpas a nuestros aficionados»

El técnico de Terrassa no buscó excusas tras el encuentro. «Quiero pedir disculpas a nuestros aficionados, porque hoy mostramos nuestra peor cara», afirmó ante los periodistas, según recoge Correo del Caroní. «Estoy muy triste, porque antes del partido estaba muy orgulloso», añadió.

Xavi fue especialmente duro con la actitud de sus futbolistas. «Ha sido un shock para mí como entrenador. Estoy muy decepcionado, muy triste», dijo, según El Nacional, antes de rematar: «No hemos jugado a fútbol, no hemos tenido espíritu. No lo entiendo. No puedo aceptar esto». El seleccionador avisó de que habrá cambios: «Construiremos algo nuevo. La mentalidad tiene que cambiar».

La prensa neerlandesa no perdona

En Países Bajos la reacción ha sido inmediata. De Telegraaf habló de una humillación sin precedentes y su periodista Valentijn Driessen fue demoledor, según recoge Vermouth Deportivo: «Fueron completamente arrollados». El analista llegó a decir que el 5-0 «fue incluso demasiado poco» y lamentó que del fútbol de posesión que defiende Xavi «se vio poco desde el principio».

El diario neerlandés describió al equipo como un grupo desorganizado, sin pasión ni disciplina, y suspendió a todos los futbolistas en sus calificaciones. Un giro brusco para un entrenador que había aterrizado en el banquillo con la etiqueta de héroe y que ahora afronta su primera crisis.

Cuatro meses para reaccionar

El calendario, al menos, juega a favor de Xavi. Los cuartos de final de la Liga de Naciones no llegarán hasta marzo, lo que le da margen para analizar lo ocurrido en Berlín y recomponer un grupo tocado. El rival de la Oranje saldrá del sorteo de esta ronda.

El exjugador del Barça, que ya conoció la presión del banquillo azulgrana, tendrá que demostrar ahora que su idea encaja en una selección acostumbrada a competir con los mejores. Su mensaje, de momento, es claro: el equipo debe aprender de la noche más negra de su etapa.