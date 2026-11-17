El Athletic Club ha anunciado este martes 17 de noviembre el fallecimiento de Blas Ziarreta a los 79 años. Natural de Santurtzi, Ziarreta fue durante más de dos décadas una de las piezas que sostuvieron el engranaje de Lezama, la cantera rojiblanca, después de una larga trayectoria como entrenador en los banquillos de Segunda División y Segunda B.

El club bilbaíno lo ha despedido con un comunicado en el que lo define como una de las figuras de referencia en la gestión de su cantera. Según recoge elDiario.es, la entidad subraya que Ziarreta «destacó por su honradez, discreción y entrega ilimitada en la defensa de los intereses del Athletic» y que «su trabajo contribuyó al crecimiento de Lezama durante más de veinte años».

Minuto de silencio en Lezama

La noticia llegó en plena jornada de trabajo en las instalaciones rojiblancas. La plantilla del primer equipo y el personal de Lezama guardaron un minuto de silencio antes del entrenamiento de la mañana en memoria del técnico vizcaíno, un gesto que recogen también El Desmarque y BizkaiaGaur. El Athletic trasladó además sus condolencias a familiares, amistades y allegados.

No es un adiós cualquiera para la casa rojiblanca. Ziarreta formaba parte de esa generación de técnicos que entendieron Lezama no solo como un lugar donde se forman futbolistas, sino como el corazón de la filosofía del club.

Una larga carrera en los banquillos

Antes de su etapa en los despachos, Ziarreta se forjó como entrenador en el fútbol vizcaíno. Dirigió en varias etapas al Sestao, además de al Erandio y a la SD Lemona, y entre 1991 y 1993 se sentó en el banquillo del Bilbao Athletic, el filial rojiblanco, durante dos temporadas en Segunda División.

Su trayectoria profesional continuó en otros banquillos y tuvo su capítulo más largo en la SD Eibar, donde sumó 174 partidos oficiales en el fútbol profesional. El conjunto armero fue su último equipo como técnico, en 2003. Su nombre quedó así ligado durante años a la categoría de plata, en la que acumuló una larga experiencia.

Arquitecto silencioso de la cantera rojiblanca

En 2004 regresó al Athletic para coordinar las relaciones con los clubes convenidos, la red de equipos vizcaínos y vascos que colaboran con Lezama y que resulta esencial para un club que solo alinea a jugadores formados en su entorno. Cuatro años después asumió tareas de captación y fidelización de futbolistas, y también ejerció como secretario técnico.

Desde esos puestos trabajó sobre todo en las etapas previas al primer equipo, detectando talento, convenciendo a familias y jugadores y colaborando en la confección de las plantillas masculinas. Una labor poco visible, alejada de los focos, pero decisiva para que el Athletic mantenga su modelo en un fútbol cada vez más globalizado.

Un legado ligado a la filosofía del club

La muerte de Ziarreta llega en un momento en el que la cantera de Lezama sigue siendo la principal seña de identidad del Athletic y uno de los argumentos que más admiración despiertan fuera de Euskadi. Muchos de los futbolistas que hoy visten la camiseta rojiblanca pasaron por un sistema de captación en el que su trabajo fue determinante durante más de veinte años.

El club bilbaíno pierde a uno de los hombres que mejor conocían la letra pequeña de su modelo. Su figura, discreta y siempre en segundo plano, queda ya unida a la historia de Lezama y de una forma de entender el fútbol que el Athletic defiende como pocas entidades en Europa.