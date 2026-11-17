Lionel Scaloni no cree que la carrera de Lionel Messi esté cerca de su final. El seleccionador argentino aseguró este martes, en la rueda de prensa previa al amistoso ante Costa Rica, que el capitán del Inter Miami seguirá jugando al fútbol más allá de 2030, cuando ya habrá cumplido 43 años.

«Yo creo que continuará jugando al fútbol más allá del 2030», respondió Scaloni, según recoge El Nacional. La frase la difundió también en redes sociales la periodista Verónica Brunati y ha corrido como la pólvora en Argentina.

«A la selección ya dijo que no»

La pregunta no era casual. En Argentina se especula desde hace semanas con la posibilidad de que Messi se incorpore algún día al cuerpo técnico de la Albiceleste, una vez cuelgue las botas. Scaloni no esquivó el asunto, pero dejó claro que, por ahora, el ’10’ piensa en seguir jugando.

«A la selección ya dijo que no, pero como futbolista ojalá siga hasta que pueda», explicó el técnico. Messi se despidió de la selección argentina el pasado mes de octubre en el Estadio Monumental de Buenos Aires, en una noche que cerró la etapa internacional más exitosa de la historia del país.

Una invitación con guiño a Walter Samuel

El seleccionador dejó además una puerta abierta con tono distendido. Aprovechando la salida de Walter Samuel de su cuerpo técnico, Scaloni lanzó un mensaje directo a su excapitán: «Pero ahora que se va Walter, es bienvenido cuando quiera, eh».

Sportswire Miami interpretó la frase como una invitación en clave de humor para que Messi se sume al staff en un papel no jugador. Por ahora, el astro rosarino no ha respondido públicamente a la propuesta de quien fue su entrenador en el Mundial de Qatar y en dos Copas América.

Contrato con el Inter Miami hasta 2028

Las palabras de Scaloni encajan con los planes del propio Messi. El argentino tiene contrato con el Inter Miami hasta 2028 y, según la información de Fabrizio Romano que recoge Sportswire Miami, su intención es cumplirlo hasta el final de la temporada 2028 de la MLS. Él y su familia están asentados en el sur de Florida y no existe ninguna negociación para una salida.

Romano también desmintió los rumores que situaban a Messi en Newell’s Old Boys con una cesión en enero. El Nacional, por su parte, apunta que ya han surgido las primeras informaciones sobre una posible renovación, aunque no hay nada oficial.

Argentina, primeros pasos sin su capitán

Mientras tanto, la selección argentina empieza a acostumbrarse a vivir sin su gran referente. La Albiceleste prepara el amistoso ante Costa Rica con la mirada puesta en un nuevo ciclo, aunque la sombra de Messi sigue presente en cada rueda de prensa.

Scaloni, consciente de lo que representa su excapitán, prefiere no cerrar ninguna puerta. Si la previsión del técnico se cumple, el aficionado aún tendrá unos cuantos años para seguir disfrutando del rosarino sobre el césped, ya sea en Miami o donde él decida continuar su carrera.