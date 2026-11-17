Alejandro Balde atraviesa su momento más delicado desde que se asentó en el primer equipo del FC Barcelona. El lateral izquierdo ha perdido protagonismo en el equipo de Hansi Flick y su futuro, que hace no tanto parecía blindado, se ha convertido en una de las incógnitas del mercado invernal.

Según informa beIN Sports, el canterano solo ha participado en cinco partidos oficiales esta temporada y en ninguno de ellos ha sido titular. Un dato que coincide con lo publicado por Barca Blaugranes y que refleja la caída de un jugador que fue indiscutible en el lateral izquierdo azulgrana.

Sin sitio en el once de Flick

El técnico alemán ha apostado por otras alternativas en la banda izquierda y Balde ha pasado a un segundo plano. Flick ha reconocido públicamente que el jugador no atraviesa su mejor momento de confianza, un aspecto clave en un futbolista cuyo juego se basa en la velocidad, el desborde y la profundidad.

La situación contrasta con la de hace apenas un par de temporadas, cuando el lateral era una de las piezas fijas del equipo. Su caída en la rotación ha disparado las especulaciones sobre una posible salida, algo que hace meses parecía impensable dentro del club.

Premier League y Serie A, atentos

El interés no falta. El Manchester United, que ya exploró su fichaje el pasado verano sin que la operación prosperara, vuelve a aparecer entre los clubes interesados, según beIN Sports y El Nacional. La Juventus también sigue de cerca su situación y valoraría incorporarlo en forma de cesión en el mercado de enero, como recogen El Nacional y Barca Blaugranes.

Otros clubes de la Premier League también figuran entre los pretendientes del internacional español. Sin embargo, la mayoría de las fórmulas que se plantean pasan por una cesión y no por un traspaso, lo que choca con la necesidad azulgrana de generar ingresos.

El Barça escucharía ofertas en enero

En el club azulgrana no descartan estudiar propuestas en el mercado de invierno, especialmente si una eventual venta permitiera liberar masa salarial y obtener recursos para reforzar otras posiciones de la plantilla. Por ahora, no hay ninguna negociación confirmada.

Balde renovó su contrato en septiembre de 2023 hasta junio de 2028, con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, por lo que el Barça no tiene ninguna urgencia para desprenderse de él. Esa situación contractual le da margen para negociar con calma y esperar una oferta que considere adecuada.

Una decisión que marcará el invierno

La última palabra, en cualquier caso, la tendrá el jugador. Balde, formado en La Masia, deberá decidir si apuesta por pelear por su sitio en el Barça o si busca en otro club los minutos que ahora no encuentra a las órdenes de Flick.

Las próximas semanas serán decisivas. Con el mercado de enero a la vuelta de la esquina, el futuro del lateral se perfila como uno de los culebrones de la temporada en el Camp Nou.