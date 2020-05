Las sinceras palabras de Andy Rivera para Lina Tejeiro

Andy Rivera y Lina Tejeiro siguen dando de qué hablar en redes sociales. Luego de que la actriz compartiera con sus seguidores lo que aún sentía por el antioqueño, el cantante salió al paso y reveló que aún la ama.

“Uno no deja de amar de la noche a la mañana. Es un sentimiento que va a quedar por mucho más tiempo”, respondió ante la pregunta de un seguidor.

Cabe recordar que la vez que cortaron fue algo un poco caótico, ya que las indirectas entre ambos fueron protagonistas de su rompimiento. Incluso, Lina comenzó una corta relación con Norman Capuozzo, representante de Juan Fernando Quintero.

“Nos dejamos de hablar mucho tiempo, vi muy entendible que ella buscara rehacer su vida, no podía pretender atarla, ella tenía todo el derecho de dejarse enamorar y empezar algo nuevo. Sentí dolor, no porque me sintiera engañado, a veces soltar lo que amas duele. La felicidad de la persona que amas es lo primero, lo que importa. Sentía un dolor de tener que ver a la persona que amo feliz en otros brazos”, dijo.

Muchos escépticos calificaron el live como una estrategia para seguir siendo tendencia en las redes colombianas. No obstante, otros lo calificaron de valiente al hablar sobre el tema.