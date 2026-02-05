Solicitar la visa americana en Colombia dejó de ser un proceso predecible. Desde finales de 2025 y con aplicación plena en 2026, el trámite incorporó nuevos filtros, eliminó beneficios que antes facilitaban la aprobación y endureció los controles para la mayoría de los solicitantes. Este giro ya se refleja en un mayor número de entrevistas presenciales, más tiempos de espera y un aumento en las negativas.

Miles de colombianos se han visto impactados por estos ajustes, especialmente familias con menores de edad, adultos mayores y personas que buscaban renovar su visa bajo el esquema simplificado. Entender qué cambió, a quiénes afecta y cómo funciona ahora el proceso es clave para evitar errores y reducir riesgos durante la solicitud.

Por qué los colombianos necesitan visa para viajar a Estados Unidos

Colombia no hace parte del programa de exención de visado de Estados Unidos, por lo que sus ciudadanos deben contar con una visa válida para ingresar legalmente al país. Este documento autoriza la entrada por un tiempo determinado y bajo condiciones específicas, según la categoría otorgada.

Las visas más solicitadas continúan siendo las de turismo y negocios (B1/B2), aunque también existen permisos para estudios, trabajo temporal, intercambios culturales y otros perfiles. Todas las categorías, sin excepción, quedaron sujetas a los nuevos controles migratorios implementados en 2026.

Proceso actualizado en Colombia para solicitar la visa americana en 2026

El procedimiento para solicitar la visa americana mantiene su estructura básica, pero ahora exige mayor precisión y coherencia en la información. Los pasos vigentes son:

Diligenciar en línea el formulario DS-160

Pagar la tarifa consular correspondiente

Agendar la cita en la embajada o consulado

Asistir a la entrevista presencial, salvo excepciones muy puntuales

Cualquier inconsistencia entre lo declarado en el formulario y lo expresado en la entrevista puede derivar en una negativa. En el nuevo escenario, la preparación previa y la claridad sobre el motivo del viaje son determinantes.

Endurecimiento de los controles migratorios desde 2025

Desde septiembre de 2025, el Gobierno de Estados Unidos comenzó a aplicar directrices migratorias más estrictas a nivel global. Estas medidas eliminaron varios procesos simplificados y reforzaron la entrevista presencial como eje central del trámite.

El objetivo es realizar una evaluación más profunda del perfil del solicitante, revisando su historial migratorio, estabilidad económica, vínculos con Colombia y coherencia del plan de viaje. Como resultado, muchos perfiles que antes tenían alta probabilidad de aprobación ahora enfrentan mayores exigencias.

Eliminación del Interview Waiver en Colombia

Uno de los cambios más relevantes fue la eliminación del beneficio conocido como Interview Waiver, que permitía evitar la entrevista presencial en ciertos casos. Esta directriz fue adoptada por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá siguiendo los lineamientos del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Antes, muchos trámites se resolvían enviando el pasaporte por mensajería. En 2026, ese escenario desapareció casi por completo. La cita consular pasó a ser un requisito estándar para la mayoría de los solicitantes colombianos.

Quiénes deben asistir obligatoriamente a la entrevista en 2026

El impacto de los nuevos filtros es especialmente alto en Colombia por el volumen de solicitudes de visa de turismo. Los grupos que ahora deben cumplir con la entrevista presencial incluyen:

Menores de 14 años: Anteriormente, si uno de los padres tenía visa vigente, el menor podía acceder al documento sin entrevista. Con el cambio normativo, los niños deben presentarse ante un oficial consular, lo que implica traslados, costos adicionales y ajustes logísticos para muchas familias.

Anteriormente, si uno de los padres tenía visa vigente, el menor podía acceder al documento sin entrevista. Con el cambio normativo, los niños deben presentarse ante un oficial consular, lo que implica traslados, costos adicionales y ajustes logísticos para muchas familias. Mayores de 79 años: Las personas de edad avanzada, que antes estaban exentas por razones de salud o movilidad, ahora también deben asistir personalmente a la entrevista. Este cambio ha generado preocupación entre adultos mayores que contaban con un trámite más flexible.

Cambios en la renovación de la visa americana

La renovación del visado es uno de los puntos que más dudas genera entre los colombianos. Las autoridades consulares aclararon que:

Quienes obtuvieron su visa siendo menores de edad ya no califican para el proceso simplificado al renovarla

Solo pueden renovar sin entrevista quienes recibieron su visa después de los 18 años, con vigencia de 10 años, y siempre que no haya vencido hace más de 12 meses

En cualquier otro caso, la entrevista presencial vuelve a ser obligatoria, incluso si la persona ya tuvo visa americana anteriormente.

Verificación digital en aeropuertos: un nuevo filtro de ingreso

A los cambios en la solicitud de la visa se suma un programa de control aplicado en aeropuertos y puertos de entrada internacionales, liderado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Este sistema, conocido como Verificación Mejorada, permite revisar información digital cuando los oficiales detectan inconsistencias.

Aunque no existe una lista oficial pública, las autoridades han advertido que ciertos contenidos pueden generar alertas, entre ellos:

Conversaciones sobre búsqueda de empleo sin autorización legal

Mensajes relacionados con estudios sin la visa correspondiente

Evidencias de intención de residencia permanente no permitida

Información vinculada con armas, drogas o actividades ilegales

Contenidos que contradigan el motivo declarado del viaje

Este filtro no reemplaza la visa, pero puede derivar en inadmisiones incluso cuando el viajero cuenta con el documento vigente.

Un trámite más exigente para los colombianos en 2026

Con los cambios vigentes, la visa americana en Colombia se convirtió en un proceso más estricto, con menos excepciones y mayor énfasis en la entrevista presencial. Los beneficios automáticos desaparecieron para muchos perfiles y la revisión integral del solicitante pasó a ser la norma.

Para quienes planean viajar a Estados Unidos, conocer estos nuevos requisitos, preparar con cuidado la información y entender cómo funcionan los filtros actuales puede marcar la diferencia entre una aprobación y una negativa en 2026.