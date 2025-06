Desde este martes 3 de junio de 2025, TransMilenio puso en marcha una nueva modalidad de acceso al Sistema Integrado de Transporte Público en Bogotá (SITP), con la implementación de TransMiPass, una tarjeta con tarifa reducida que permitirá pagar el pasaje a tan solo $2.400. El mecanismo, que funciona bajo suscripción mensual, fue diseñado para usuarios frecuentes del sistema, ofreciendo 65 viajes por un valor de $160.000, lo que representa un ahorro cercano al 25% frente al precio actual del tiquete. Este nuevo esquema no sustituye las tarjetas anteriores, sino que ofrece una alternativa adicional dentro de una estrategia que busca modernizar el sistema y combatir la evasión.

Cómo se obtiene y usa TransMiPass

Para acceder a TransMiPass, es necesario descargar la MASS App, una aplicación oficial desde la cual se gestiona la solicitud, activación y pago del paquete mensual. Una vez realizado el proceso virtual, los usuarios deben reclamar la tarjeta física en cualquiera de los nueve portales de TransMilenio. Cada ingreso al sistema cuenta como un “paso” y se descontará del total de 65 habilitados. No se permiten transbordos gratuitos con esta tarjeta, a diferencia de los beneficios vigentes con la TuLlave personalizada.

Ahorro y beneficios para usuarios frecuentes

El modelo de suscripción está diseñado para beneficiar a ciudadanos que realizan entre cuatro y seis trayectos diarios, permitiendo un valor por viaje cercano a $2.462, en comparación con los $3.200 del pasaje habitual. Este esquema ofrece una forma más rentable y planificada de movilizarse por la capital, siempre que se cumpla con los límites de uso diario y la vigencia mensual del paquete.

Control y monitoreo del uso

La tarjeta TransMiPass es de uso estrictamente personal e intransferible. Para prevenir fraudes y evitar que se comparta o revenda, se activó un sistema de monitoreo basado en analítica de datos. Cualquier comportamiento irregular podría derivar en el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, y quienes sean sancionados no podrán renovarla. Además, los viajes no utilizados dentro del plazo de 30 días no se acumulan ni son reembolsables.

Parte del plan antievasión

La implementación de TransMiPass hace parte del Plan Estratégico Antievasión, con el cual TransMilenio busca reducir el uso indebido del sistema, optimizar el recaudo y promover la fidelización de los usuarios más constantes. El modelo digital, sin uso de efectivo y con validaciones centralizadas, apunta a garantizar el acceso legal, equitativo y controlado al transporte público de Bogotá.