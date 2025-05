En Colombia, el acceso a una vivienda propia sigue siendo una meta lejana para muchas familias. Los altos costos iniciales, especialmente la cuota para adquirir una casa nueva, representan una barrera que detiene el sueño de tener un hogar digno. Por eso, el Gobierno nacional creó el Subsidio Familiar de Vivienda Nueva, un programa diseñado para acompañar a los hogares más vulnerables en ese primer gran paso.

Con este subsidio, es posible recibir hasta $39 millones para cubrir la cuota inicial de una vivienda de interés social o prioritario (VIS o VIP). El programa no solo alivia la carga financiera, sino que representa una herramienta concreta para transformar la vida de miles de familias en todo el país.

¿Qué es el Subsidio Familiar de Vivienda Nueva y cómo funciona en Colombia?

Este subsidio es una ayuda económica no reembolsable, es decir, que no debe ser devuelta, otorgada por el Gobierno a través del Ministerio de Vivienda. Su propósito es facilitar la compra de vivienda VIS o VIP a personas que realmente lo necesitan, focalizando los recursos en quienes no han tenido antes una vivienda propia ni han recibido subsidios similares.

Funciona de manera articulada con entidades financieras, cajas de compensación familiar y cooperativas, quienes se encargan de validar los requisitos y acompañar el proceso. El subsidio se entrega una sola vez y se aplica exclusivamente a la cuota inicial del inmueble.

Una vez postulado, el hogar debe contar con un crédito aprobado o leasing habitacional. Si cumple con todos los criterios establecidos, el Ministerio aprueba la asignación del subsidio y el hogar puede continuar el proceso de compra con ese apoyo asegurado.

Montos del subsidio para vivienda según el Sisbén IV

La clave para acceder al subsidio está en la clasificación del hogar en el Sisbén IV. Dependiendo del grupo, el monto asignado puede variar:

Entre A1 y C8 : el hogar puede recibir 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) , lo que representa alrededor de $39 millones en 2024 .

: el hogar puede recibir , lo que representa alrededor de . Entre C9 y D20: el monto es de 20 SMMLV, es decir, aproximadamente $26 millones.

Además, existe la opción de concurrencia de subsidios: si el hogar también cuenta con el subsidio de su caja de compensación familiar, podrá sumar 20 SMMLV más, sin importar su clasificación en el Sisbén. Esta posibilidad aumenta significativamente la capacidad de compra de las familias y facilita el cierre financiero para adquirir su vivienda.

Requisitos para postularse al subsidio de vivienda en Colombia

El programa está diseñado para beneficiar a hogares sin acceso previo a vivienda ni apoyos estatales para compra. Por eso, los requisitos principales son:

Estar clasificado en el Sisbén IV entre A1 y D20 .

. No tener vivienda propia en ningún lugar del país.

en ningún lugar del país. No haber recibido antes subsidios de vivienda para compra (sí se permite haber recibido para mejoramiento o arriendo).

subsidios de vivienda para compra (sí se permite haber recibido para mejoramiento o arriendo). No haber sido beneficiario de la cobertura a la tasa de interés.

de la cobertura a la tasa de interés. Contar con un crédito hipotecario o leasing habitacional aprobado y vigente.

Este último punto es esencial, ya que el subsidio solo se entrega si el hogar demuestra que tiene una vía de financiación para cubrir el resto del valor de la vivienda.

Cómo postularse al subsidio

Todo el proceso se hace de forma gratuita, y está disponible durante todo el año. No hay fechas límite para postularse, lo que facilita que los hogares puedan hacerlo en el momento más oportuno.

Escoge una vivienda VIS o VIP que se adapte a las necesidades de tu familia. Acude a una entidad autorizada: puede ser un banco, cooperativa o caja de compensación familiar. Postúlate al programa de Subsidio Familiar de Vivienda Nueva a través de esa entidad. La entidad verificará los requisitos y cargará los documentos en la plataforma oficial del Ministerio. Si cumples con todos los criterios, se emitirá la Resolución de Asignación del Subsidio por parte de Fonvivienda.

Dónde consultar información y avanzar en la postulación

Las entidades habilitadas para guiarte en la postulación son:

Cajas de compensación familiar

Establecimientos de crédito (bancos)

Entidades de economía solidaria

También puedes visitar el sitio oficial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en www.minvivienda.gov.co para consultar requisitos, montos actualizados y canales de atención directa. Este subsidio representa una puerta abierta para miles de hogares que sueñan con estabilidad, seguridad y futuro. Si tu familia aún no tiene casa propia, es el momento de actuar.