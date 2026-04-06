La movilidad eléctrica en Colombia sigue creciendo y con ella también las exigencias legales. En 2026, conducir una moto eléctrica ya no es un asunto ambiguo ni flexible: dependiendo de sus características técnicas, puede estar sujeta a los mismos requisitos que una motocicleta de combustión. La Ley 2486 de 2025 marcó un punto de inflexión al definir con mayor claridad qué es un vehículo eléctrico liviano y cuándo una moto debe cumplir obligaciones completas.

El cambio es clave para quienes ya tienen este tipo de vehículo o están pensando en comprar uno. Licencia, SOAT, matrícula, revisión técnico mecánica y equipo de protección pueden ser obligatorios según la potencia y el diseño de la moto. Entender en qué categoría encaja el vehículo es fundamental para evitar comparendos, inmovilizaciones y sanciones económicas.

Qué dice la Ley 2486 de 2025 sobre motos eléctricas en Colombia

La Ley 2486 de 2025 regula la circulación de vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana. Define esta categoría como vehículos de uso individual, impulsados por motor eléctrico, diseñados para entornos urbanos y cuya potencia no supere los 1.000 vatios (1000W).

Sin embargo, cuando un vehículo eléctrico supera ciertos parámetros de potencia, velocidad o diseño estructural, deja de ser considerado liviano y pasa a ser tratado como motocicleta eléctrica. En ese momento, debe cumplir normas similares a las de una moto tradicional de combustión.

Este punto es determinante en 2026, ya que muchas motos eléctricas en el mercado tienen especificaciones que las ubican directamente en la categoría de motocicleta.

Licencia de conducción para moto eléctrica en Colombia 2026

Si la moto eléctrica cumple características de motocicleta, es obligatorio contar con licencia de conducción categoría A1. Esta licencia habilita para conducir motocicletas y es exigible cuando el vehículo tiene potencia y prestaciones similares a una moto convencional.

Circular sin licencia vigente puede generar comparendo e inmovilización del vehículo. En el caso de vehículos eléctricos livianos que no alcanzan esos niveles de potencia, no se exige licencia. Por eso es indispensable verificar la ficha técnica del vehículo antes de circular.

SOAT obligatorio para moto eléctrica en Colombia

En 2026, las motos eléctricas clasificadas como motocicletas deben tener SOAT vigente. El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito cubre gastos médicos y daños corporales en caso de accidente.

No contar con este seguro es una infracción grave que puede derivar en multa e inmovilización inmediata. Las motos eléctricas que superan los límites de potencia o velocidad de los vehículos eléctricos livianos deben cumplir esta exigencia sin excepción.

Revisión técnico mecánica y matrícula para motos eléctricas

Las motos eléctricas que encajan en la categoría de motocicleta también deben:

Estar matriculadas ante el organismo de tránsito correspondiente.

Tener revisión técnico-mecánica al día, según los plazos establecidos por la ley.

La revisión garantiza que el sistema eléctrico, frenos, luces y demás componentes estén en condiciones seguras. En cambio, los vehículos eléctricos livianos que no superan 1.000W y cumplen los límites de peso y velocidad pueden circular sin matrícula, sin SOAT y sin licencia.

Elementos obligatorios de seguridad para conducir moto eléctrica

En 2026, conducir moto eléctrica en Colombia exige equipo de protección adecuado. Es obligatorio:

Casco certificado.

Guantes.

Chaqueta o prenda reflectiva.

El casco es indispensable. No usarlo puede generar multa y la inmovilización del vehículo. Además, las autoridades pueden exigir prendas reflectivas para mejorar la visibilidad del conductor, especialmente en condiciones de baja iluminación.

Por dónde pueden circular las motos eléctricas en Colombia

Un error frecuente es pensar que las motos eléctricas pueden usar ciclorrutas o andenes. La normativa es clara: cuando se trata de motocicletas eléctricas, deben circular por la calzada vehicular. Está prohibido:

Circular por ciclorrutas.

Transitar por andenes o zonas peatonales.

Estos vehículos deben ocupar un carril como cualquier otra motocicleta. Ya no se consideran bicicletas ni medios alternativos cuando cumplen características de moto.

Diferencias entre bicimotos y motos eléctricas en Colombia

No todas las motos eléctricas aplican bajo el mismo régimen. La normativa distingue según:

Potencia del motor.

Velocidad máxima.

Tipo de vehículo y estructura.

Bicimotos o vehículos eléctricos de baja potencia: Si el vehículo no supera los 1.000W y cumple con límites de peso y velocidad establecidos por la ley, puede clasificarse como vehículo eléctrico liviano. En ese caso, no se exige licencia, SOAT ni matrícula.

Scooters eléctricos y motos de mayor potencia: Cuando el vehículo alcanza velocidades mayores y tiene diseño estructural de motocicleta, se exigen todos los requisitos legales: licencia A1, SOAT, matrícula y revisión técnico-mecánica. Antes de comprar o conducir, es esencial confirmar la categoría del vehículo ante el organismo de tránsito.

Multas por incumplir requisitos de moto eléctrica en Colombia

En 2026, las autoridades pueden imponer comparendos cuando el conductor:

No tenga licencia vigente.

Circule sin SOAT.

No porte casco reglamentario.

No tenga revisión técnico-mecánica al día cuando aplique.

Transite por zonas prohibidas como ciclorrutas o andenes.

Además de la multa económica, en muchos casos procede la inmovilización del vehículo. Las sanciones buscan garantizar que las motos eléctricas se integren de manera segura al sistema de tránsito colombiano.

Lo que cambia en 2026 para quienes tienen moto eléctrica

La regulación vigente deja claro que las motos eléctricas ya no están en un vacío normativo. Dependiendo de sus características técnicas, pueden ser tratadas como motocicletas completas ante la ley.

La clave en 2026 es entender que no todas las motos eléctricas tienen las mismas obligaciones. Algunas podrán circular bajo el régimen de vehículos eléctricos livianos, mientras que otras deberán cumplir con licencia, SOAT, matrícula y revisión como cualquier motocicleta tradicional.

Conocer estos requisitos permite circular con seguridad jurídica, evitar multas y adaptarse a un sistema de movilidad que cada vez es más estricto, pero también más claro en sus reglas.

Preguntas frecuentes sobre requisitos para moto eléctrica en Colombia 2026

¿Necesito licencia para conducir moto eléctrica en Colombia en 2026?

Sí, si la moto eléctrica cumple características de motocicleta —por potencia, velocidad o diseño— es obligatorio contar con licencia de conducción categoría A1. Solo los vehículos eléctricos livianos que no superen los 1.000W y cumplan límites de peso y velocidad pueden circular sin licencia. Por eso es clave revisar la ficha técnica del vehículo.

¿Las motos eléctricas deben tener SOAT en 2026?

Las motos eléctricas clasificadas como motocicletas deben tener SOAT vigente, igual que una moto de combustión. Este seguro cubre gastos médicos en caso de accidente. Si el vehículo supera los parámetros de los eléctricos livianos, el SOAT es obligatorio y su ausencia genera multa e inmovilización.

¿Se puede circular en ciclorrutas con moto eléctrica?

No. Las motos eléctricas que cumplen características de motocicleta no pueden usar ciclorrutas, andenes ni zonas peatonales. Deben circular por la calzada vehicular y ocupar un carril como cualquier otra moto. Usar espacios exclusivos para bicicletas puede generar comparendo.

¿Qué pasa si conduzco moto eléctrica sin cumplir los requisitos?

Conducir sin licencia, sin SOAT, sin revisión técnico-mecánica o sin casco puede generar comparendos, multas económicas e incluso la inmovilización del vehículo. En 2026 las autoridades aplican controles similares a los de motocicletas tradicionales, por lo que es fundamental cumplir con todas las exigencias legales.