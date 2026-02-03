El proceso para no perder el próximo incentivo ya está habilitado. Los beneficiarios de Renta Joven pueden ingresar al portal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y actualizar su producto financiero, un paso clave para evitar contratiempos cuando inicie la dispersión de los recursos.

Esta actualización permite elegir la entidad financiera o billetera digital donde llegará el dinero y se realiza de manera autónoma desde el perfil del joven, sin intermediarios ni trámites adicionales.

Registra tu cuenta bancaria en el portal: sesión habilitada

Desde el Portal del Joven, los participantes pueden registrar su cuenta bancaria como parte de la actualización de datos obligatoria antes del pago. El sistema muestra las novedades y el estado del beneficiario, por lo que es fundamental revisar la información que aparece en el perfil.

Este trámite es gratuito y se convierte en el canal principal para recibir el incentivo, especialmente de cara al inicio del nuevo ciclo.

Ciclo 1 de pagos en 2026 con fecha confirmada

De acuerdo con el cronograma oficial del primer semestre, el ciclo 1 de 2026 inicia el 27 de marzo, a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).

Actualmente, la entidad adelanta la carga de beneficiarios y no se descartan ajustes en el calendario, ya que puede variar según la disponibilidad presupuestal. Además, el proceso sigue sujeto a la focalización, lo que mantiene la expectativa sobre posibles nuevas inscripciones mientras el portal concentra las actualizaciones de datos.

Renta Joven: qué significa la bancarización y cómo se entrega

La entrega del incentivo se realiza principalmente mediante el abono a una cuenta administrada por el operador financiero definido por el programa, como parte de la estrategia de inclusión financiera.

Por esta razón, registrar la cuenta bancaria es un requisito indispensable. De forma excepcional, puede habilitarse la entrega por giro en centros de recaudo definidos por el operador, opción que se consulta directamente desde los canales oficiales del programa.

Paso a paso rápido dentro del Portal del Joven

Ingresa al Portal del Joven con tus datos.

con tus datos. Accede a la opción de registro de producto financiero.

Diligencia la información de tu cuenta o billetera y guarda los cambios.

Revisa nuevamente tu perfil para confirmar que quedó actualizado.

Tener la información correcta y vigente es determinante para recibir este subsidio, especialmente antes de las fechas de entrega anunciadas.

Acceso directo al portal:

https://jovenes.prosperidadsocial.gov.co/RentaJoven/

¿Qué es el programa Renta Joven en Colombia?

Renta Joven es un programa del Gobierno de Colombia, liderado por Prosperidad Social, que entrega transferencias monetarias —generalmente de $400.000 COP o más— a estudiantes en situación de pobreza y vulnerabilidad, entre los 14 y 28 años, con el objetivo de fomentar la permanencia y graduación en la educación superior o en el SENA.

El programa, que opera desde 2024 como evolución de Jóvenes en Acción, también contempla incentivos por excelencia académica y estrategias complementarias de empleo, emprendimiento y posgrados.

Entre sus principales características se destacan: