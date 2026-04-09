Renta Ciudadana y Devolución del IVA vuelven a mover el panorama de las transferencias monetarias en Colombia, esta vez con un segundo ciclo que empieza a generar expectativa entre miles de hogares. La fecha prevista ya está sobre la mesa y, con ella, una posible novedad que podría cambiar el listado de beneficiarios.

El próximo 30 de abril de 2026 aparece como un momento clave dentro del calendario, especialmente para quienes siguen atentos a una actualización en su estado dentro de estos programas sociales.

Un nuevo corte que podría abrir la puerta a más hogares

El segundo ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA no solo marca continuidad en los pagos, sino también un posible ajuste en la base de beneficiarios. En esta fase, se anticipa que nuevos hogares podrían comenzar a reflejarse dentro de los registros oficiales.

Sin embargo, este proceso no sería simultáneo. La incorporación avanzaría por etapas, lo que implica que algunos hogares verán cambios primero, mientras otros deberán esperar a que el sistema complete la carga de información.

Este movimiento responde a una actualización progresiva que busca mantener al día el esquema de subsidios durante 2026.

El filtro que define quiénes entran en esta etapa

Uno de los aspectos más relevantes en este proceso es la revisión de datos en el Sisbén, que se mantiene como base principal para la focalización de los apoyos. La clasificación del hogar, sus integrantes y el subgrupo registrado juegan un papel determinante.

De acuerdo con la información disponible, los ciclos 2 y 5 serían los momentos elegidos para sumar nuevos beneficiarios, priorizando especialmente a hogares del grupo A, con énfasis en situaciones de mayor vulnerabilidad.

En ese contexto, se han mencionado casos en los que los incentivos podrían alcanzar valores cercanos a los 500 mil pesos, dependiendo de las condiciones específicas del hogar.

Por qué no todos ven cambios al mismo tiempo

Una de las dudas más frecuentes entre los usuarios es la diferencia en los resultados al momento de consultar. Mientras algunos hogares ya aparecen activos, otros aún no encuentran novedades.

Esto no implica necesariamente quedar por fuera del programa. En muchos casos, la información sigue en proceso de actualización y puede tardar en reflejarse dentro del sistema.

Por eso, si al consultar no aparece información nueva, lo más recomendable es volver a intentarlo más adelante. La carga no siempre es inmediata y depende del avance administrativo.

La forma correcta de consultar y evitar errores

Para verificar si hay novedades en Renta Ciudadana o Devolución del IVA, la consulta debe hacerse únicamente a través de los canales oficiales. Allí, el usuario debe ingresar datos como tipo de documento, número de identificación y fecha de nacimiento. Clic aquí para ir al portal oficial.

Además, el Departamento para la Prosperidad Social mantiene habilitados sus canales de atención, incluyendo su portal web, línea de WhatsApp y servicios de mensajería, como puntos de orientación para la ciudadanía.

Mantener la información actualizada y consultar con calma son pasos clave en este proceso. Si aún no aparece resultado, lo más prudente es insistir más adelante, entendiendo que la asignación del subsidio puede reflejarse de manera progresiva en los próximos días.