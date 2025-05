En Colombia, millones de personas podrían estar pagando más de lo que deben por sus recibos de agua, energía o gas debido a errores en la asignación del estrato socioeconómico. Sin embargo, existe un proceso gratuito y accesible para solicitar la modificación del estrato y acceder a subsidios que reduzcan el valor de los servicios públicos.

¿Quiénes pueden pedir la modificación del estrato y en qué casos?

Cualquier ciudadano que considere que su vivienda ha sido mal clasificada puede solicitar el cambio de estrato socioeconómico. Este trámite puede ser gestionado por propietarios, arrendatarios o administradores de conjuntos residenciales. Entre las causales más comunes se encuentran:

Errores en la asignación inicial del estrato por parte de las autoridades locales.

del estrato por parte de las autoridades locales. Cambios físicos o socioeconómicos en el inmueble o el sector.

en el inmueble o el sector. Actualizaciones desfasadas que no reflejan la realidad actual.

En caso de que la empresa prestadora de servicios cometa un error en la aplicación del estrato, está obligada a corregirlo y devolver el dinero cobrado en exceso sin que el usuario tenga que hacer una reclamación formal.

Pasos para solicitar el cambio de estrato en Colombia

Este proceso debe realizarse ante la oficina de Planeación Municipal o la alcaldía correspondiente, y está habilitado para todos los ciudadanos. Los pasos clave son:

Radicar la solicitud : Se debe diligenciar un formulario o carta explicando la situación y proporcionando datos del predio.

: Se debe diligenciar un formulario o carta explicando la situación y proporcionando datos del predio. Adjuntar documentos de soporte , como recibos, fotos de la vivienda, certificados de ingresos o cualquier prueba que respalde la solicitud.

, como recibos, fotos de la vivienda, certificados de ingresos o cualquier prueba que respalde la solicitud. Inspección técnica : Un funcionario visitará el inmueble para verificar su estado y entorno.

: Un funcionario visitará el inmueble para verificar su estado y entorno. Decisión oficial: Con base en la visita y los documentos, la autoridad emite una resolución que puede modificar el estrato y se comunica a las empresas de servicios.

Este trámite es completamente gratuito y no requiere la intervención de abogados ni gestores. La clave es que la solicitud esté bien sustentada y refleje con claridad la realidad del hogar.

Cuánto tiempo se demora el cambio en reflejarse en los recibos

Una vez expedida la resolución que aprueba la modificación del estrato, esta debe ser notificada al usuario y quedar en firme. Solo entonces las empresas pueden actualizar los cobros en las facturas de servicios.

Según la normativa, la administración tiene hasta dos meses para emitir respuesta a la solicitud. Después, el nuevo estrato se verá reflejado en la facturación de agua y otros servicios entre uno y tres meses, dependiendo del calendario de cobros de cada empresa y el cierre de posibles recursos legales.

Es importante saber que si la notificación no se realiza correctamente, la resolución no tendrá validez y el cambio no podrá aplicarse.

Beneficios de modificar el estrato socioeconómico

Solicitar el cambio de estrato puede representar un alivio económico mensual para muchas familias, al acceder a subsidios y reducir el costo de los servicios públicos domiciliarios. Esto es especialmente relevante en momentos de dificultad financiera o cuando la clasificación asignada no corresponde a la realidad actual del hogar.

Además, el trámite está contemplado en la ley como un derecho del usuario, y las autoridades locales están obligadas a atender estas solicitudes y aplicar los cambios de manera oportuna cuando estén justificados.