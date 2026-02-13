Durante 2026, miles de conductores en Colombia deberán renovar su licencia de conducción según los plazos establecidos por el Código Nacional de Tránsito. La vigencia del documento no es indefinida y depende de factores como la edad del conductor y el tipo de vehículo que maneja. Dejar pasar la fecha límite no es un detalle menor: tiene consecuencias económicas y legales que pueden afectar directamente la movilidad y el bolsillo.

Conducir con la licencia vencida constituye una infracción grave en Colombia. Aunque algunos ciudadanos desconocen la fecha exacta de vencimiento, la responsabilidad recae sobre el titular del documento. Por eso, entender qué ocurre si no se renueva a tiempo es clave para evitar sanciones y complicaciones mayores durante controles de tránsito.

Cómo se define la vigencia de la licencia de conducción en Colombia

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, los plazos de vigencia de la licencia varían según la edad del conductor y el tipo de vehículo que conduce. Las licencias para uso particular tienen tiempos distintos frente a las de servicio público, debido al nivel de responsabilidad que implica cada actividad.

Además, durante 2026 entran en vigor ajustes en el proceso de obtención y renovación, orientados a fortalecer la seguridad vial. Estos cambios mantienen las exigencias para ciertos grupos, especialmente para conductores mayores de 65 años, quienes deben cumplir controles médicos más estrictos.

Multa por conducir con la licencia de conducción vencida en 2026

Uno de los principales riesgos de no renovar la licencia a tiempo es la sanción económica. Los agentes de movilidad están facultados para imponer una multa equivalente a 27,86 Unidades de Valor Básico (UVB). Para este año, esa cifra representa aproximadamente 337.400 pesos.

Esta infracción está catalogada como una de las más graves dentro del Código Nacional de Tránsito. No se trata únicamente de un comparendo económico, sino de una falta que puede generar consecuencias adicionales si el conductor continúa circulando sin el documento vigente.

Inmovilización del vehículo y costos adicionales

Además del pago de la multa, conducir con la licencia vencida puede derivar en la inmovilización del vehículo. Esto significa que el automotor será trasladado por una grúa a un patio autorizado, generando costos adicionales por el servicio de remolque y por los días de parqueo.

Estos gastos suelen superar ampliamente el valor de la renovación, ya que se acumulan por cada día que el vehículo permanezca en el patio. En muchos casos, el conductor debe pagar tanto la multa como los costos de inmovilización antes de poder recuperar el automotor.

Cambios en el proceso de renovación de la licencia en 2026

Durante este año se implementan nuevas exigencias en el proceso de renovación de la licencia de conducción en Colombia. El objetivo es garantizar que los conductores mantengan las condiciones físicas y cognitivas necesarias para circular de forma segura.

Aunque en el país no existe un límite máximo de edad que impida renovar la licencia, sí existen controles más estrictos para ciertos grupos. Especialmente para mayores de 65 años, quienes deben demostrar que conservan las capacidades necesarias para conducir.

Exámenes médicos obligatorios y registro en el RUNT

Antes de renovar la licencia, los conductores deben acudir a un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado para realizar exámenes médicos. Estas evaluaciones incluyen pruebas de visión, coordinación motriz y aptitudes cognitivas.

El resultado de estas pruebas debe quedar registrado en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Si el certificado no aparece cargado correctamente en la plataforma, el sistema rechazará la solicitud de renovación y la licencia quedará suspendida hasta que se cumpla con el requisito.

Este punto es clave: no basta con realizar el examen médico, es indispensable que el resultado esté formalmente registrado en el sistema para que el trámite sea aprobado.

Qué pasa si no apruebo los exámenes o no cumplo los requisitos

En caso de no aprobar las evaluaciones médicas exigidas, el conductor no podrá renovar su licencia hasta cumplir nuevamente con los requisitos establecidos. El sistema del RUNT bloquea automáticamente el proceso cuando detecta inconsistencias o ausencia de certificaciones válidas.

Mientras la licencia permanezca vencida o suspendida, la persona no está legalmente autorizada para conducir. Hacerlo en estas condiciones expone al conductor a comparendos, inmovilización del vehículo y mayores sanciones.

Por qué es clave renovar la licencia de conducción antes del vencimiento

Renovar la licencia de conducción dentro del plazo establecido evita sanciones económicas, trámites adicionales y pérdidas de tiempo. También garantiza que el conductor mantiene vigentes las condiciones exigidas por la normativa colombiana.

Durante 2026, dejar pasar la fecha límite puede resultar mucho más costoso que cumplir con el trámite oportunamente. La combinación de multa, grúa y parqueadero convierte esta infracción en una de las más onerosas dentro del sistema de tránsito del país.

Revisar la fecha de vencimiento, agendar con anticipación el examen médico y completar el proceso de renovación son pasos fundamentales para continuar conduciendo legalmente en Colombia.