Viajar al exterior es uno de los planes más frecuentes entre los colombianos, pero durante años el trámite de la visa ha representado una de las principales barreras para salir del país. Costos elevados, tiempos de espera prolongados y la posibilidad de que la solicitud sea rechazada han llevado a muchos viajeros a buscar destinos donde este requisito no sea obligatorio.
En 2026, el panorama es más favorable. Colombia ya supera los 90 países a los que sus ciudadanos pueden ingresar sin visa para estadías de corta duración. La lista incluye destinos en Europa, América, Asia, África y Medio Oriente, lo que amplía considerablemente las posibilidades para turismo, visitas familiares o viajes de negocios sin actividades remuneradas.
Mongolia, el nuevo país sin visa para colombianos en 2026
Desde el 26 de enero de 2026, Mongolia se sumó oficialmente a la lista de países que permiten el ingreso de colombianos sin visa. Este país asiático autoriza la entrada con pasaporte ordinario o de emergencia para estadías cortas.
La exención aplica exclusivamente para turismo u otras visitas temporales y no permite trabajar ni recibir ingresos durante la permanencia en territorio mongol. Esto significa que cualquier actividad remunerada sigue requiriendo permisos migratorios especiales.
La inclusión de Mongolia refuerza la tendencia de apertura migratoria hacia ciudadanos colombianos y consolida la ampliación de destinos en Asia disponibles sin trámite previo de visado.
Requisitos obligatorios para viajar sin visa desde Colombia
Que un país no exija visa no significa que el ingreso esté garantizado automáticamente. Las autoridades migratorias de cada destino mantienen controles y pueden negar la entrada si el viajero no cumple con ciertas condiciones básicas.
Entre los requisitos que siguen siendo obligatorios se encuentran:
- Pasaporte vigente
- Justificación clara del motivo del viaje
- Tiquete de salida del país
- Demostración de medios económicos suficientes para la estadía
El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones puede derivar en la inadmisión, incluso cuando no se exige visa previa. Por eso, antes de viajar es fundamental revisar los lineamientos actualizados del país de destino.
Países del espacio Schengen a los que pueden viajar colombianos sin visa
Uno de los mayores beneficios para los viajeros colombianos es el acceso al espacio Schengen sin necesidad de visa para estadías cortas (generalmente hasta 90 días en un periodo de 180 días).
Entre los países europeos que permiten el ingreso sin visa se encuentran:
- Alemania
- Austria
- Bélgica
- Bulgaria
- Croacia
- Dinamarca
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- Italia
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Noruega
- Países Bajos
- Polonia
- Portugal
- República Checa
- Rumanía
- Suecia
- Suiza
Este acceso facilita el turismo en Europa y permite recorrer varios países del bloque sin necesidad de trámites adicionales, siempre que se respete el límite de permanencia autorizado.
Países de América que no exigen visa a colombianos
En el continente americano también existe una amplia lista de destinos que permiten el ingreso sin visa a ciudadanos colombianos para viajes cortos.
En Sudamérica destacan:
- Argentina
- Brasil
- Chile
- Ecuador
- Paraguay
- Perú
- Uruguay
En Centroamérica y el Caribe, la exención incluye:
- Belice
- El Salvador
- Guatemala
- Honduras
- México
- Panamá
Estos acuerdos migratorios han facilitado el turismo regional y los viajes por negocios o estudios de corta duración dentro del continente.
Destinos en Asia y Medio Oriente sin visa para colombianos
Asia y Medio Oriente también ofrecen múltiples alternativas para quienes desean explorar nuevos destinos sin el trámite de visado.
Entre los países que permiten el ingreso sin visa a colombianos en 2026 se encuentran:
- Corea del Sur
- Singapur
- Hong Kong
- Filipinas
- Israel
- Maldivas
- Mongolia
- Qatar
- Turquía
- Tailandia
- Indonesia
- Emiratos Árabes Unidos
Estos destinos son cada vez más atractivos para el turismo internacional y representan oportunidades para diversificar las experiencias de viaje más allá de América y Europa.
Países de África y territorios de ultramar
En el continente africano y territorios asociados también existen opciones disponibles sin visa para colombianos.
Entre ellos están:
- Marruecos
- Mayotte
- Isla Reunión
Aunque la oferta en África es más limitada en comparación con otras regiones, estos destinos permiten ampliar las rutas de viaje hacia el norte del continente y territorios vinculados a Europa.
Más de 90 países sin visa: qué significa para los colombianos
Superar la barrera de los 90 países sin visa representa un avance significativo en términos de movilidad internacional. Esta ampliación facilita el turismo, fortalece los intercambios culturales y promueve oportunidades académicas y comerciales.
Sin embargo, las autoridades recomiendan verificar siempre las condiciones específicas antes de viajar. Algunos países pueden exigir seguros médicos obligatorios, comprobantes de alojamiento o formularios digitales previos al embarque.
La lista de países sin visa puede actualizarse en cualquier momento, por lo que es clave consultar fuentes oficiales antes de comprar tiquetes o planear el itinerario. Aunque el requisito de visa haya desaparecido para muchos destinos, la responsabilidad del viajero en cumplir las normas migratorias sigue siendo determinante para garantizar un ingreso exitoso en 2026.