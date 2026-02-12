Viajar al exterior es uno de los planes más frecuentes entre los colombianos, pero durante años el trámite de la visa ha representado una de las principales barreras para salir del país. Costos elevados, tiempos de espera prolongados y la posibilidad de que la solicitud sea rechazada han llevado a muchos viajeros a buscar destinos donde este requisito no sea obligatorio.

En 2026, el panorama es más favorable. Colombia ya supera los 90 países a los que sus ciudadanos pueden ingresar sin visa para estadías de corta duración. La lista incluye destinos en Europa, América, Asia, África y Medio Oriente, lo que amplía considerablemente las posibilidades para turismo, visitas familiares o viajes de negocios sin actividades remuneradas.

Mongolia, el nuevo país sin visa para colombianos en 2026

Desde el 26 de enero de 2026, Mongolia se sumó oficialmente a la lista de países que permiten el ingreso de colombianos sin visa. Este país asiático autoriza la entrada con pasaporte ordinario o de emergencia para estadías cortas.

La exención aplica exclusivamente para turismo u otras visitas temporales y no permite trabajar ni recibir ingresos durante la permanencia en territorio mongol. Esto significa que cualquier actividad remunerada sigue requiriendo permisos migratorios especiales.

La inclusión de Mongolia refuerza la tendencia de apertura migratoria hacia ciudadanos colombianos y consolida la ampliación de destinos en Asia disponibles sin trámite previo de visado.

Requisitos obligatorios para viajar sin visa desde Colombia

Que un país no exija visa no significa que el ingreso esté garantizado automáticamente. Las autoridades migratorias de cada destino mantienen controles y pueden negar la entrada si el viajero no cumple con ciertas condiciones básicas.

Entre los requisitos que siguen siendo obligatorios se encuentran:

Pasaporte vigente

Justificación clara del motivo del viaje

Tiquete de salida del país

Demostración de medios económicos suficientes para la estadía

El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones puede derivar en la inadmisión, incluso cuando no se exige visa previa. Por eso, antes de viajar es fundamental revisar los lineamientos actualizados del país de destino.

Países del espacio Schengen a los que pueden viajar colombianos sin visa

Uno de los mayores beneficios para los viajeros colombianos es el acceso al espacio Schengen sin necesidad de visa para estadías cortas (generalmente hasta 90 días en un periodo de 180 días).

Entre los países europeos que permiten el ingreso sin visa se encuentran:

Alemania

Austria

Bélgica

Bulgaria

Croacia

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Islandia

Italia

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Noruega

Países Bajos

Polonia

Portugal

República Checa

Rumanía

Suecia

Suiza

Este acceso facilita el turismo en Europa y permite recorrer varios países del bloque sin necesidad de trámites adicionales, siempre que se respete el límite de permanencia autorizado.

Países de América que no exigen visa a colombianos

En el continente americano también existe una amplia lista de destinos que permiten el ingreso sin visa a ciudadanos colombianos para viajes cortos.

En Sudamérica destacan:

Argentina

Brasil

Chile

Ecuador

Paraguay

Perú

Uruguay

En Centroamérica y el Caribe, la exención incluye:

Belice

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Panamá

Estos acuerdos migratorios han facilitado el turismo regional y los viajes por negocios o estudios de corta duración dentro del continente.

Destinos en Asia y Medio Oriente sin visa para colombianos

Asia y Medio Oriente también ofrecen múltiples alternativas para quienes desean explorar nuevos destinos sin el trámite de visado.

Entre los países que permiten el ingreso sin visa a colombianos en 2026 se encuentran:

Corea del Sur

Singapur

Hong Kong

Filipinas

Israel

Maldivas

Mongolia

Qatar

Turquía

Tailandia

Indonesia

Emiratos Árabes Unidos

Estos destinos son cada vez más atractivos para el turismo internacional y representan oportunidades para diversificar las experiencias de viaje más allá de América y Europa.

Países de África y territorios de ultramar

En el continente africano y territorios asociados también existen opciones disponibles sin visa para colombianos.

Entre ellos están:

Marruecos

Mayotte

Isla Reunión

Aunque la oferta en África es más limitada en comparación con otras regiones, estos destinos permiten ampliar las rutas de viaje hacia el norte del continente y territorios vinculados a Europa.

Más de 90 países sin visa: qué significa para los colombianos

Superar la barrera de los 90 países sin visa representa un avance significativo en términos de movilidad internacional. Esta ampliación facilita el turismo, fortalece los intercambios culturales y promueve oportunidades académicas y comerciales.

Sin embargo, las autoridades recomiendan verificar siempre las condiciones específicas antes de viajar. Algunos países pueden exigir seguros médicos obligatorios, comprobantes de alojamiento o formularios digitales previos al embarque.

La lista de países sin visa puede actualizarse en cualquier momento, por lo que es clave consultar fuentes oficiales antes de comprar tiquetes o planear el itinerario. Aunque el requisito de visa haya desaparecido para muchos destinos, la responsabilidad del viajero en cumplir las normas migratorias sigue siendo determinante para garantizar un ingreso exitoso en 2026.