Tener casa propia sigue siendo uno de los principales objetivos de muchas familias en Colombia. Sin embargo, el aumento en los precios de los inmuebles, las tasas de interés y las dificultades económicas han hecho que este sueño sea cada vez más complejo para miles de hogares.

Ante este panorama, el Gobierno Nacional, las cajas de compensación y varias administraciones locales mantienen programas de subsidio que buscan facilitar el acceso a la vivienda. Estas iniciativas están dirigidas principalmente a familias con ingresos bajos o medios y ofrecen ayudas para cubrir la cuota inicial o complementar créditos hipotecarios. Conocer estos programas puede marcar la diferencia para quienes buscan comprar vivienda en 2026.

Mi Casa Ya: el principal subsidio de vivienda del Gobierno en Colombia

Uno de los programas más conocidos en Colombia es Mi Casa Ya, una iniciativa del Gobierno Nacional diseñada para facilitar la compra de vivienda de interés social (VIS). El programa está dirigido a hogares que no poseen vivienda propia y que cumplen con requisitos específicos relacionados con ingresos y clasificación en el Sisbén.

El objetivo principal de este programa es ayudar a las familias a superar una de las mayores barreras para adquirir vivienda: la cuota inicial. Para lograrlo, el subsidio cubre una parte del valor necesario para iniciar el proceso de compra. Tradicionalmente, el programa ha ofrecido dos tipos de beneficios para los hogares beneficiarios.

Subsidio para la cuota inicial: el subsidio a la cuota inicial es el principal apoyo vigente dentro del programa. Este aporte económico permite que las familias reduzcan el monto que deben reunir para completar el pago inicial de la vivienda. Esta ayuda ha sido clave para hogares con ingresos limitados, ya que reunir el dinero de entrada suele ser el principal obstáculo al momento de acceder a un crédito hipotecario.

el subsidio a la cuota inicial es el Este aporte económico permite que las familias reduzcan el monto que deben reunir para completar el pago inicial de la vivienda. Esta ayuda ha sido clave para hogares con ingresos limitados, ya que reunir el dinero de entrada suele ser el principal obstáculo al momento de acceder a un crédito hipotecario. Subsidio a la tasa de interés: Desde diciembre de 2024, el Gobierno suspendió temporalmente las nuevas postulaciones a este subsidio debido a limitaciones presupuestales. Los hogares que ya estaban registrados mantienen el beneficio bajo disponibilidad de recursos, pero actualmente el programa se enfoca principalmente en el apoyo a la cuota inicial. Para acceder a Mi Casa Ya, los hogares deben estar registrados en el Sisbén y cumplir con los niveles de ingreso establecidos. Generalmente se da prioridad a familias ubicadas en los niveles más bajos de esta clasificación.

Subsidios de las cajas de compensación familiar

Otra alternativa importante para quienes buscan comprar vivienda en Colombia son los subsidios otorgados por las cajas de compensación familiar. Estas entidades ofrecen diferentes beneficios sociales para los trabajadores afiliados y uno de los más relevantes es el subsidio para vivienda.

Este apoyo está diseñado para facilitar la compra de vivienda nueva, la construcción en lote propio o incluso el mejoramiento de las condiciones habitacionales de las familias. Los montos pueden llegar hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), dependiendo del nivel de ingresos del grupo familiar.

Por ejemplo:

Los hogares con ingresos entre 0 y 2 salarios mínimos pueden recibir un subsidio cercano a $42.705.000 .

pueden recibir un subsidio cercano a . Las familias con ingresos entre 2 y 4 salarios mínimos pueden obtener alrededor de $28.470.000.

Estos recursos suelen utilizarse para cubrir parte de la cuota inicial y pueden combinarse con otros subsidios nacionales o locales, lo que aumenta las posibilidades de lograr la compra de vivienda.

Programas regionales que complementan los subsidios nacionales

Además de los programas nacionales, varias ciudades y departamentos del país han creado sus propias estrategias para facilitar el acceso a vivienda. Estos programas suelen complementar los subsidios existentes o brindar apoyos adicionales para las familias.

Bogotá: Mi Casa en Bogotá

La capital del país cuenta con diversos programas liderados por la Secretaría Distrital del Hábitat. Bajo la estrategia Mi Casa en Bogotá, se ofrecen subsidios dirigidos a hogares con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos.

Estas ayudas pueden aplicarse tanto para la compra de vivienda nueva como para el mejoramiento de viviendas existentes. Además, buscan impulsar la reactivación económica del sector de la construcción en la ciudad.

Medellín y Antioquia: VIVA mi Casa

En el departamento de Antioquia, la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA) impulsa el programa VIVA mi Casa, diseñado para complementar subsidios otorgados por el Gobierno Nacional, los municipios o las cajas de compensación.

Este apoyo está dirigido a familias que ya cuentan con algún subsidio aprobado y que desean comprar vivienda en proyectos ubicados dentro del departamento. Un requisito fundamental es que los beneficiarios no sean propietarios de ningún inmueble en el país.

Barranquilla y Atlántico: Mi Techo Propio y Mi Casa Bacana

En Barranquilla, la Alcaldía implementó el programa Mi Techo Propio, que busca beneficiar a cerca de 10.000 familias interesadas en adquirir vivienda VIS o VIP. Este subsidio puede combinarse con otros programas y está dirigido a hogares con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos.

El programa tiene dos modalidades. La primera, llamada Tipo A o concurrente, entrega hasta 10 salarios mínimos para familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos y 8 salarios mínimos para quienes ganan entre dos y cuatro salarios mínimos.

La segunda modalidad, Tipo B o no concurrente, ofrece montos más altos: hasta 25 salarios mínimos para hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos y 20 salarios mínimos para quienes ganan entre dos y cuatro salarios mínimos.

Por su parte, la Gobernación del Atlántico impulsa Mi Casa Bacana, un programa que busca beneficiar a 5.000 familias con subsidios para la compra de vivienda VIS o VIP. El apoyo puede llegar a 13 salarios mínimos para viviendas VIP y 7 salarios mínimos para viviendas VIS.

Cali y Valle del Cauca: Casa Mía

En Cali, el programa Casa Mía busca ampliar el acceso a la vivienda para familias con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos. Una de sus características es que no exige clasificación en el Sisbén.

La iniciativa contempla la asignación de miles de subsidios para la cuota inicial en proyectos de vivienda distritales y de renovación urbana. También incluye apoyos para la compra de vivienda VIS y VIP, así como subsidios para el mejoramiento de viviendas existentes y la legalización de asentamientos.

Cartagena: Unidos por una vivienda para ti

En Cartagena, el Fondo de Vivienda de Interés Social (Corvivienda) implementa el programa Unidos por una vivienda para ti, que busca reducir el déficit habitacional en la ciudad.

El subsidio está dirigido a familias con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos, especialmente aquellas en condición de pobreza extrema o afectadas por conflictos y desastres. El apoyo económico es de aproximadamente 10 salarios mínimos para la compra de vivienda VIS o VIP nueva o usada.