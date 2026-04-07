El precio de la gasolina en Colombia volvió a registrar un cambio importante en abril de 2026, marcando el fin de una tendencia a la baja que se había mantenido durante los meses anteriores. Con un nuevo ajuste autorizado por el Gobierno Nacional, el costo del combustible vuelve a ser un tema clave para millones de conductores en el país.

Desde el 1 de abril, el valor del galón aumentó en 375 pesos, según lo establecido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Este incremento no solo impacta el promedio nacional, sino que también vuelve a evidenciar las diferencias entre ciudades, donde el precio puede variar de forma significativa dependiendo de factores logísticos y geográficos.

Precio promedio de la gasolina en Colombia en abril de 2026

Con el ajuste aplicado, el precio promedio del galón de gasolina en Colombia se ubica en 15.449 pesos durante abril de 2026. Este valor refleja una estabilización parcial frente a meses anteriores, aunque sigue siendo un indicador sensible para la economía de los hogares y sectores productivos.

El comportamiento del precio de la gasolina está influenciado por múltiples variables, entre ellas el costo internacional del petróleo, los gastos de refinación, transporte y distribución, así como los impuestos y los ajustes del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

En este contexto, cada actualización mensual genera un efecto directo en el bolsillo de los colombianos, especialmente en ciudades donde el combustible tiene un costo más elevado.

Ciudades con el precio de gasolina más alto en Colombia para abril 2026

El nuevo listado publicado por la Creg muestra cuáles son las ciudades donde más caro se paga el galón de gasolina en abril de 2026. Estas son las principales:

Villavicencio: $15.991

$15.991 Cali: $15.900

$15.900 Bogotá: $15.891

$15.891 Manizales: $15.864

$15.864 Pereira: $15.836

Villavicencio encabeza el ranking nacional, consolidándose como la ciudad con el precio más alto del combustible. Este comportamiento está relacionado con su ubicación y los costos asociados al abastecimiento.

Cali también se mantiene en los primeros lugares, siendo una de las capitales donde más impacta el aumento de la gasolina. Bogotá, por su parte, continúa dentro del grupo de ciudades con precios más altos, lo que influye directamente en el costo de vida de sus habitantes.

Ciudades con el precio de gasolina más barato en Colombia durante abril 2026

En el otro extremo del listado aparecen las ciudades donde el precio del combustible es más bajo, en muchos casos debido a su cercanía con zonas fronterizas:

Pasto: $13.487

$13.487 Cúcuta: $13.865

$13.865 Cartagena: $15.481

$15.481 Barranquilla: $15.524

$15.524 Bucaramanga: $15.649

Pasto lidera como la ciudad con el precio más bajo de gasolina en el país, seguida por Cúcuta. Ambas presentan condiciones especiales en su dinámica de abastecimiento que permiten mantener tarifas más económicas.

Cartagena y Barranquilla, aunque no están en los niveles más bajos, también se ubican por debajo del promedio nacional, lo que las convierte en ciudades con costos relativamente más accesibles.

Diferencia de precio de gasolina entre ciudades en Colombia

Uno de los aspectos más relevantes del precio de la gasolina en abril de 2026 es la diferencia entre ciudades. Al comparar los extremos del listado, se evidencia una brecha de 2.126 pesos por galón entre Villavicencio y Cúcuta.

Esta diferencia refleja cómo el costo del combustible no es homogéneo en el país y depende de factores como la logística de transporte, la cercanía a centros de producción y las condiciones regionales.

Para los ciudadanos, esta variación implica que el impacto del precio de la gasolina puede ser mayor o menor según la ciudad en la que residan, afectando directamente su presupuesto mensual.

Por qué sube el precio de la gasolina en Colombia en abril 2026

El incremento de abril responde a una combinación de factores económicos y energéticos. Entre los principales se destacan:

Variaciones en el precio internacional del petróleo

Costos de producción y refinación

Transporte y distribución del combustible

Impuestos y regulaciones internas

Ajustes del Fondo de Estabilización de Precios

Estos elementos hacen que el precio de la gasolina sea dinámico y esté sujeto a cambios constantes. En el caso de abril de 2026, el aumento de 375 pesos representa una corrección dentro de ese sistema, luego de dos meses de reducciones.

Impacto del precio de la gasolina en Colombia en abril de 2026

El aumento del precio de la gasolina tiene efectos que van más allá del uso de vehículos particulares. Su impacto se extiende al transporte de mercancías, los servicios y el costo de vida en general.

Cada ajuste influye en la cadena de precios de bienes y servicios, especialmente en un país donde la logística depende en gran medida del transporte terrestre. Por eso, el comportamiento del precio del combustible es seguido de cerca tanto por ciudadanos como por empresas.

En abril de 2026, el nuevo incremento vuelve a poner sobre la mesa la importancia de este indicador y su influencia en la economía nacional, con diferencias claras entre ciudades que marcan el ritmo del gasto en cada región.

Preguntas frecuentes sobre el precio de la gasolina en Colombia abril 2026

¿Por qué subió la gasolina en Colombia para abril de 2026?

El incremento se debe a varios factores combinados, como el comportamiento del precio internacional del petróleo, los costos de producción, transporte y distribución, además de los ajustes que realiza el Gobierno para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

¿Cuál es el precio promedio de la gasolina en Colombia?

Para abril de 2026, el precio promedio nacional del galón de gasolina se ubica en 15.449 pesos. Sin embargo, este valor es una referencia general, ya que el precio real varía dependiendo de la ciudad y sus condiciones logísticas.

¿En qué ciudades se paga más por gasolina en Colombia?

Las ciudades con los precios más altos son Villavicencio, Cali y Bogotá, seguidas por Manizales y Pereira. En estos lugares, factores como el transporte del combustible y la ubicación influyen directamente en el valor final.

¿Dónde se consigue la gasolina más barata en Colombia?

Pasto y Cúcuta registran los precios más bajos del país, principalmente por su cercanía a zonas fronterizas, lo que impacta los costos de abastecimiento y permite ofrecer tarifas más económicas frente a otras regiones.