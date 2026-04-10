El dólar en Colombia inicia este viernes 10 de abril de 2026 con una nueva cotización oficial que marca la pauta del mercado cambiario para la jornada. La divisa estadounidense sigue siendo un indicador clave para la economía nacional, impactando sectores como el comercio exterior, las importaciones y las decisiones de inversión.

La tasa de cambio es especialmente relevante en un contexto global donde los movimientos económicos de Estados Unidos y otros factores internacionales influyen directamente en el valor del peso colombiano. Por eso, conocer el precio con el que abre el dólar cada día se convierte en una referencia fundamental para ciudadanos y empresas.

Precio del dólar en Colombia hoy, 10 de abril de 2026

Para este viernes 10 de abril de 2026, el precio del dólar en Colombia se ubica en $3.642,00 pesos colombianos, según la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM).

Esta cifra es establecida con base en los datos recopilados por el Banco de la República de Colombia, entidad encargada de regular y monitorear el comportamiento del mercado cambiario en el país.

El valor representa una leve variación frente a la jornada anterior, lo que evidencia la dinámica constante del dólar en el entorno económico actual.

Cómo se movió el dólar en la jornada anterior en Colombia

Durante el jueves 9 de abril, el dólar registró un comportamiento moderado con una ligera tendencia al alza. La divisa estadounidense subió $2,39 pesos, equivalente a un incremento del 0,06%, en comparación con el cierre previo de la TRM, que se ubicaba en $3.640,63 COP.

En esa misma jornada, el dólar alcanzó un precio mínimo de $3.632 y un máximo de $3.670, lo que refleja una fluctuación controlada dentro del día. Además, se registraron 1.831 transacciones por un monto total de US$966 millones, lo que evidencia una actividad relevante en el mercado cambiario colombiano.

Comportamiento del dólar en Colombia durante abril

El seguimiento de la cotización del dólar durante abril permite identificar una tendencia de relativa estabilidad, con variaciones leves entre cada jornada.

Estos han sido los valores recientes:

Jueves 09 de abril: $3.642,00

Miércoles 08 de abril: $3.678,19

Martes 07 de abril: $3.664,41

Lunes 06 de abril: $3.675,81

Domingo 05 de abril: $3.675,81

Sábado 04 de abril: $3.675,81

Viernes 03 de abril: $3.675,81

Jueves 02 de abril: $3.675,81

Miércoles 01 de abril: $3.660,10

Al comparar estas cifras, se observa que el dólar ha tenido pequeños ajustes, manteniéndose dentro de un rango estable durante los primeros días del mes.

El movimiento del dólar en la jornada se mantiene influenciado por la dinámica del mercado, con una demanda estable y una oferta constante de divisas. Las entidades financieras realizan ajustes progresivos en sus cotizaciones, en concordancia con las directrices del Banco de la República de Colombia, orientadas a prevenir fluctuaciones bruscas en la tasa de cambio y preservar la estabilidad del sistema financiero.