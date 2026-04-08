El precio del dólar en Colombia continúa siendo uno de los indicadores económicos más consultados por ciudadanos, inversionistas y empresas. Este miércoles 8 de abril de 2026, la moneda estadounidense abre la jornada con una variación que mantiene la atención sobre el comportamiento del mercado cambiario en el país.

De acuerdo con la cotización oficial basada en la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), el dólar registra un valor clave para quienes realizan transacciones internacionales, importaciones o seguimiento a la economía nacional. A continuación, te contamos cómo inicia el día y cómo ha sido su evolución reciente.

Precio del dólar en Colombia hoy, 8 de abril de 2026

Para este miércoles 8 de abril de 2026, el precio del dólar en Colombia se ubica en $3.678,19 pesos colombianos, según la tasa oficial de referencia en las primeras horas del día.

Este valor representa el punto de partida del mercado cambiario para la jornada y sirve como base para múltiples operaciones financieras en el país. La cotización es determinada con base en los datos del Banco de la República de Colombia, entidad encargada de establecer los lineamientos del mercado cambiario y calcular la TRM diariamente.

Comportamiento del dólar en Colombia durante abril

Durante los primeros días de abril, el dólar ha mostrado un comportamiento relativamente estable, con ligeras fluctuaciones que reflejan la dinámica del mercado internacional y factores internos de la economía colombiana.

Así ha sido la evolución reciente:

Martes 07 de abril: $3.664,41

Lunes 06 de abril: $3.675,81

Domingo 05 de abril: $3.675,81

Sábado 04 de abril: $3.675,81

Viernes 03 de abril: $3.675,81

Jueves 02 de abril: $3.675,81

Miércoles 01 de abril: $3.660,10

Como se observa, el dólar ha mantenido una tendencia estable en la primera semana del mes, con variaciones moderadas que no superan grandes rangos, lo que sugiere cierta calma en el mercado cambiario.

¿Qué es la TRM y por qué es importante en el precio del dólar?

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) es el indicador oficial que refleja el valor promedio del dólar en Colombia. Se calcula a partir de las operaciones de compra y venta de divisas realizadas entre entidades financieras autorizadas.

En términos más simples, la TRM corresponde al promedio ponderado de las transacciones de dólares efectuadas en el mercado cambiario colombiano durante un día determinado. Este cálculo incluye únicamente operaciones con cumplimiento el mismo día y dentro del horario establecido por el Banco de la República.

Su importancia radica en que: