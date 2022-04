Pico y placa en Cali para Semana Santa 11, 12 13, 14 y 15 de abril

La capital del Valle del Cauca se prepara para recibir a cientos de feligreses que se acercarán a la ciudad para manifestar sus creencias en Semana Santa.

Cali será uno de los lugares más visitados en la Semana Santa del 2022 y las autoridades ya toman medidas para las habitantes y los visitantes que llegarán en estos días a la ciudad para vivir los días de reflexión.

La medida del Pico y placa se mantendrá durante el lunes, martes y viernes de 6:00 a.m., a 10:00 a.m., y de 4:00 p.m., a 8:00 p.m., y dos días feriados no aplicará para los particulares. Mientra que los taxis mantendrán su habitual restricción desde las 6:00 a.m., a 5:00 p.m., el transporte público colectivo tendrá que cumplir la medida en el mismo horario.

Pico y placa en Cali en Semana Santa

Lunes 11 de abril:

Particulares: Placas terminadas en 7 y 8.

Taxis: Placas terminadas en 5 y 6.

Transporte Colectivo: Placas terminadas en 8 y 9.

Martes 12 de abril:

Particulares: Placas terminadas en 9 y 0.

Taxis: Placas terminadas en 7 y 8.

Transporte Colectivo: Placas terminadas en 0 y 1.

Miércoles 13 de abril:

Particulares: Placas terminadas en 1 y 2.

Taxis: Placas terminadas en 9 y 0.

Transporte Colectivo: Placas terminadas en 2 y 3.

Jueves 14 de abril:

Particulares: No aplica.

Taxis: Placas terminadas en 1 y 2.

Transporte Colectivo: Placas terminadas en 4 y 5.

Viernes 15 de abril:

Particulares: No aplica.

Taxis: Placas terminadas en 3 y 4.

Transporte Colectivo: Placas terminadas en 6 y 7.