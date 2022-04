Pico y Placa en Bogotá 25, 26, 27, 28 y 29 de abril de 2022

Así funcionará la medida de Pico y placa en Bogotá para la semana del 25 al 29 de abril del 2022 en vehículos particulares, taxis y transporte especial.

La capital de la república es una de las ciudades que cuenta con más congestión vehicular y la medida que es utilizada para contrarrestar el problema es el Pico y placa. En caso de que las personas no cumplan con esta medida deberán pagar una multa de $438.000.

Bogotá junto a Cali y Medellín son las ciudades que manejan esta regla de trasporte para vehículos particulares en el país. Los horarios establecidos en la capital son los siguientes:

Vehículos particulares: 6:00 a.m., a 9:oo p.m.

Taxis: 5:30 a.m., a 9:00 p.m.

Transporte especial: 5:30 a.m., a 9:00 p.m.

Pico y placa en Bogotá

Lunes 25 de abril

Particulares: Placas terminadas en: 1-3-5-7-9

Taxis: Placas terminadas en: 7 y 8

Transporte Especial: Placas terminadas en: 7 y 8

Martes 26 de abril

Particulares: Placas terminadas en: 0-2-4-6-8

Taxis: Placas terminadas en: 9 y 0

Transporte Especial: Placas terminadas en: 9 y 0

Miércoles 27 de abril

Particulares: Placas terminadas en: 1-3-5-7-9

Taxis: Placas terminadas en: 1 y 2

Transporte Especial: Placas terminadas en: 1 y 2

Jueves 28 de abril

Particulares: Placas terminadas en: 0-2-4-6-8

Taxis: Placas terminadas en: 3 y 4

Transporte Especial: Placas terminadas en: 3 y 4

Viernes 29 de abril

Particulares: Placas terminadas en: 1-3-5-7-9

Taxis: Placas terminadas en: 5 y 6

Transporte Especial: Placas terminadas en: 5 y 6

Sábado 30 de abril

Particulares: Placas terminadas en: No aplica.

Taxis: Placas terminadas en: 5 y 6

Transporte Especial: Placas terminadas en:7 y 8

Domingo 1 de mayo

Particulares: No aplica.

Taxis: Placas terminadas en: 7 y 8.

Transporte Especial: Placas terminadas en: No aplica.