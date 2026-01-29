El reajuste de las pensiones en Colombia para 2026 ya empezó a reflejarse en Colpensiones y marca una diferencia clara entre los distintos grupos de pensionados. El aumento se aplica de manera automática desde enero, sin necesidad de trámites, pero no impacta a todos por igual. Mientras una parte importante de los jubilados ve un incremento significativo en su mesada, otros solo logran mantener su poder adquisitivo frente a la inflación.

Este ajuste anual es uno de los temas más consultados por los pensionados y sus familias, especialmente por quienes quieren saber cuánto sube realmente su pensión, por qué el porcentaje no es el mismo para todos y cómo verificar el nuevo valor que paga Colpensiones. Entender las reglas que rigen el aumento de 2026 permite tener claridad sobre el ingreso mensual y planificar mejor la economía personal durante el año.

Cómo se ajustan las pensiones en Colombia en 2026

El aumento de las pensiones en Colombia está regulado por la Ley 100 de 1993, que define los criterios bajo los cuales se realiza el reajuste anual. Colpensiones aplica este incremento de forma automática, teniendo en cuenta dos referencias principales: el salario mínimo legal vigente y la inflación del año anterior, certificada por el Dane.

En 2026, esta fórmula vuelve a dividir a los pensionados en dos grandes grupos. Por un lado, están quienes reciben una pensión equivalente al salario mínimo; por el otro, quienes tienen mesadas superiores a ese valor. La diferencia entre ambos no es menor, ya que el porcentaje de aumento y el impacto real en el ingreso mensual varían de forma considerable.

Aumento de las pensiones de un salario mínimo en 2026

Las pensiones equivalentes a un salario mínimo son las que reciben el mayor ajuste en 2026. Estas mesadas se incrementan al mismo ritmo del salario mínimo, que para este año tuvo un aumento del 23%, según lo definido por el Gobierno Nacional.

Con este reajuste, la pensión mínima en Colombia pasó a ser de $1.750.905 mensuales. Este valor se aplica de forma directa a todos los pensionados cuya mesada corresponde al salario mínimo, sin importar cuánto recibían el año anterior. Para este grupo, el incremento representa un alivio real en el ingreso mensual y una mejora frente al aumento del costo de vida.

De acuerdo con datos de Colpensiones, cerca de seis de cada diez pensionados se encuentran en este rango, lo que explica por qué una mayoría siente un impacto positivo inmediato con el ajuste de 2026.

Ajuste de las pensiones superiores al salario mínimo

El panorama cambia para los pensionados que reciben una mesada superior al salario mínimo. En estos casos, el reajuste no se basa en el incremento del salario mínimo, sino en la inflación anual, que para 2026 fue del 5,1%, de acuerdo con la certificación oficial del Dane.

Este ajuste busca preservar el poder adquisitivo de la pensión, evitando que el ingreso pierda valor frente al aumento general de los precios. Sin embargo, no representa un aumento real en términos de capacidad de compra, como sí ocurre con las pensiones mínimas.

Por ejemplo, una persona que en 2025 recibía una pensión de $2.000.000 pasa en 2026 a recibir cerca de $2.102.000, tras aplicarse el incremento del 5,1%. Este aumento se refleja automáticamente en el pago mensual desde enero.

Pensiones que se ajustan al nuevo salario mínimo por ley

La legislación colombiana establece un principio clave del sistema pensional: ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente. Por esta razón, el ajuste de 2026 incluye un mecanismo adicional que beneficia a un grupo específico de pensionados.

Se trata de quienes en 2025 recibían una mesada ligeramente superior al salario mínimo, pero que, tras aplicarse únicamente el ajuste por inflación, quedaban por debajo del nuevo salario mínimo de 2026. En estos casos, Colpensiones ajusta automáticamente la pensión hasta alcanzar los $1.750.905.

Este ajuste legal beneficia a pensionados que en 2025 recibían valores aproximados entre $1.423.501 y $1.665.942, quienes pasan directamente al nuevo salario mínimo, garantizando el cumplimiento de la norma y un ingreso acorde con el piso legal.

Desde cuándo se reflejan los nuevos valores de las mesadas de los pensionados en Colombia

El reajuste de las pensiones en Colombia para 2026 se aplica desde enero y no requiere ningún trámite por parte del pensionado. El nuevo valor de la mesada se refleja automáticamente en el pago mensual correspondiente al inicio del año.

Para verificar el monto exacto, los pensionados pueden consultar su desprendible de pago, descargar los certificados de mesada en la página web de Colpensiones o acudir a los Puntos de Atención al Ciudadano. Estas opciones permiten confirmar bajo qué tipo de ajuste quedó la pensión y cuál fue el porcentaje aplicado.

Cuántos pensionados se benefician del ajuste en Colombia durante 2026

El ajuste pensional de 2026 busca proteger el ingreso de cerca de 1,9 millones de pensionados en Colombia. Aunque el impacto no es igual para todos, el sistema prioriza a quienes reciben las mesadas más bajas, garantizando que ninguna pensión quede por debajo del salario mínimo y que las demás mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación.

Con reglas automáticas, claras y respaldadas por la Ley 100 de 1993, Colpensiones aplica este reajuste como parte del funcionamiento regular del sistema pensional, permitiendo a los jubilados tener mayor certeza sobre el valor de su ingreso mensual durante 2026.