En el mes de junio, muchas familias colombianas se preparan para recibir la esperada prima de servicios, un pago que beneficia a los trabajadores activos del país. Es un ingreso que llega como un respiro en mitad del año y permite aliviar deudas, asumir gastos o simplemente reforzar el presupuesto familiar. Pero hay otra realidad que a menudo genera dudas: ¿Los pensionados en Colombia también reciben este ingreso extra?

La respuesta corta es no. Al menos no como los trabajadores formales. Sin embargo, existe un beneficio poco conocido que puede marcar la diferencia para quienes ya están jubilados, especialmente si pertenecen al régimen público. Se trata de la mesada 14, un pago adicional que sigue vigente para un grupo específico de pensionados en Colombia y que se entrega justo en junio.

Prima de servicios en Colombia: un beneficio exclusivo para trabajadores activos

La prima de servicios es una prestación social establecida por ley en Colombia. Aplica para todos los empleados que tengan un contrato laboral vigente, ya sea en el sector privado o público. Consiste en el pago de 15 días de salario por cada semestre trabajado. Se paga en dos momentos del año: la mitad en junio y la otra mitad en diciembre.

Su objetivo es reconocer el esfuerzo del trabajador y compensar su aporte a las utilidades de la empresa. Pero los pensionados, al no tener una relación laboral activa, no hacen parte de esta dinámica. Por eso, no reciben prima de servicios. Pese a ello, muchos pensionados, especialmente quienes fueron parte del régimen público, sí pueden recibir un ingreso extra en junio. Ese es el caso de la mesada 14, una figura que todavía representa un alivio para miles de hogares.

¿Qué es la mesada 14 y quién tiene derecho a recibirla?

La mesada 14 es un pago adicional equivalente a una mensualidad completa de la pensión. Se entrega en junio y fue establecida por la Ley 100 de 1993, aunque su aplicación se ha limitado a lo largo del tiempo mediante otras normas.

Este beneficio solo aplica para los pensionados del Régimen de Prima Media (RPM), es decir, aquellos que están afiliados a Colpensiones. Los beneficiarios deben haber accedido a su pensión antes de ciertas fechas y tener un ingreso dentro de los límites establecidos por la ley.

El valor de la mesada 14 corresponde al monto de la pensión mensual que recibe el jubilado y su entrega se realiza cada mes de junio, sin afectar las demás mesadas ni requerir cotización adicional.

Requisitos para acceder a la mesada 14 en Colombia

No todos los pensionados tienen derecho a este beneficio. Las condiciones son claras y se relacionan con la fecha de pensión y el valor de la mesada:

Si te pensionaste antes del 25 de julio de 2005 , puedes recibir la mesada 14 siempre que tu pensión no supere los 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) .

, puedes recibir la mesada 14 siempre que tu pensión no supere los . Si te pensionaste entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011 , puedes acceder al beneficio si tu pensión no excede los 3 SMLMV .

, puedes acceder al beneficio si tu pensión no excede los . Si te pensionaste después del no aplica a los pensionados que se pensionaron después del 31 de julio de 2011, ya no puedes acceder a la mesada 14.

En resumen, el derecho a este ingreso depende de una combinación entre la fecha de pensión y el valor que se recibe mensualmente. Por eso, muchas familias no saben que pueden estar perdiendo un beneficio que aún está vigente.

¿Cómo saber si la mesada 14 aplica en tu hogar?

Lo primero que debes revisar es si el pensionado de tu familia está afiliado a Colpensiones y en qué fecha fue reconocida su pensión. Si cumple con las condiciones mencionadas anteriormente, es muy probable que tenga derecho a la mesada 14.

En algunos casos, el pago se hace de forma automática. Sin embargo, si no se ha recibido y se cree tener derecho, se puede presentar una solicitud formal ante el fondo de pensiones. El trámite consiste en radicar una carta solicitando el reconocimiento del pago, acompañada de copia del documento de identidad y la resolución de pensión.

El fondo tiene 15 días hábiles para responder. Si la respuesta es negativa y el solicitante cumple con los requisitos, puede acudir a la vía judicial para exigir el reconocimiento del derecho.

Un beneficio que sigue haciendo la diferencia para los pensionados

Aunque no es tan conocido como la prima de servicios de los trabajadores activos, la mesada 14 sigue siendo una ayuda clave para muchas familias colombianas que dependen del ingreso de sus pensionados. En un contexto económico donde cada peso cuenta, recibir este pago adicional en junio puede marcar una gran diferencia.

Por eso, si en tu hogar hay personas pensionadas por Colpensiones, revisar si tienen derecho a este beneficio puede ser una forma de fortalecer el bienestar familiar. Muchos lo desconocen, otros lo han dejado de reclamar. Pero si cumple con las condiciones, es un derecho que vale la pena hacer valer.