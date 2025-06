Cumpliste la edad, cotizaste durante años y por fin te reconocieron la pensión en Colombia. Pero hay algo que muchos olvidan o ni siquiera saben que existe: el retroactivo pensional. Este es un dinero que te pertenece por ley y que podrías estar dejando en manos del Estado si no haces el trámite correcto a tiempo.

En Colombia, miles de personas mayores no reclaman lo que les corresponde simplemente por desconocer sus derechos. Si ya estás pensionado o estás a punto de estarlo, esta información te interesa: podrías recibir varios meses acumulados de pensión en un solo pago. Hablemos de cómo funciona y cómo cobrarlo antes de que el plazo expire.

Esto es el retroactivo pensional en Colombia

El retroactivo pensional es el pago acumulado que una persona tiene derecho a recibir cuando, habiendo cumplido los requisitos para pensionarse, su trámite ante Colpensiones (u otra entidad pública) toma más tiempo del esperado. Es decir, si cumpliste la edad y las semanas cotizadas, pero el proceso duró varios meses, esos pagos atrasados deben ser reconocidos.

Este derecho aplica en pensiones por vejez, invalidez o sobrevivencia. Y está respaldado por la normativa laboral colombiana. Aun así, muchas personas no lo solicitan porque no saben que deben hacer un trámite aparte. No es automático.

Cuándo se empieza a contar ese retroactivo en la pensión en Colombia

Para cada tipo de pensión, la ley establece una fecha desde la cual debe reconocerse el pago:

Pensión de vejez: desde el momento en que se cumplen los requisitos de edad y semanas.

desde el momento en que se cumplen los requisitos de edad y semanas. Pensión de sobrevivientes: desde la fecha del fallecimiento del pensionado o cotizante.

desde la fecha del fallecimiento del pensionado o cotizante. Pensión de invalidez: desde la fecha en que fue declarada la invalidez o desde el último pago por incapacidad.

En el caso de Colpensiones, el retroactivo se reconoce desde el día en que el afiliado fue retirado del sistema como cotizante, siempre que ya hubiera cumplido con los requisitos establecidos. Si la entidad tarda 4, 6 o incluso más meses en emitir la resolución, todos esos pagos deben sumarse en un solo giro.

¿Quiénes tienen derecho a recibirlo?

Para acceder a la pensión de vejez en Colombia es necesario haber cotizado al menos 1.300 semanas (aproximadamente 25 años) y tener la edad mínima exigida por ley: 57 años para mujeres y 62 para hombres. Si ya cumpliste ambos requisitos y te retiraste del sistema, pero tu pensión fue aprobada meses después, tienes derecho al retroactivo.

Este pago no distingue entre trabajadores independientes, dependientes o servidores públicos. Lo esencial es que el solicitante cumpla con los requisitos y tenga su historial de cotización completo.

Cómo se solicita el retroactivo pensional

El pago no llega automáticamente. Si quieres reclamar el retroactivo de tu pensión en Colombia, necesitas iniciar un trámite formal ante Colpensiones. Estos son los pasos:

Diligencia el formulario oficial de solicitud de retroactivo, disponible en los puntos de atención o canales digitales de Colpensiones. Adjunta estos documentos: Copia de la resolución de reconocimiento de pensión .

. Tu historia laboral completa (la puedes descargar desde el sitio web de Colpensiones).

(la puedes descargar desde el sitio web de Colpensiones). Documento de identidad.

Una vez radicada la solicitud, la entidad tiene un plazo legal de 30 días calendario para revisar y emitir un fallo. Si es favorable, se realiza el pago. En caso de negativa, puedes interponer una demanda ante la justicia laboral ordinaria para que se reconozca el derecho.

¿Qué pasa si no lo reclamas a tiempo?

Este derecho tiene una prescripción de tres años desde el momento en que se genera. Es decir, si dejas pasar ese tiempo sin hacer la solicitud, pierdes legalmente la posibilidad de cobrarlo. No hay excepciones.

Por eso, si ya tienes tu pensión aprobada o estás a punto de cumplir los requisitos, es fundamental que no dejes pasar el tiempo. Reclamar el retroactivo puede representar varios millones de pesos, dependiendo del monto de tu mesada y del tiempo de espera entre tu retiro y el inicio efectivo de pagos.

¿Por qué tantas personas no lo cobran?

El desconocimiento es la principal razón. Muchas personas suponen que Colpensiones pagará automáticamente todo lo que deben, cuando en realidad este pago requiere una gestión independiente. Además, algunos ciudadanos no entienden desde cuándo se empieza a contar ese tiempo acumulado, y otros simplemente no saben que tienen un límite de tres años para solicitarlo.

Por eso es tan importante informarse, revisar constantemente la historia laboral y contar con asesoría en temas de pensión. Reclamar el retroactivo es hacer valer tu esfuerzo y tu tiempo cotizado.