El trámite de pasaporte en Colombia cambió en Bogotá. La Cancillería de Colombia anunció una medida que busca facilitar el acceso a este documento, especialmente en la capital, donde durante años uno de los principales inconvenientes fue conseguir una cita disponible en el sistema.

Desde el lunes 16 de marzo, los ciudadanos ya no tienen que agendar turno en algunos puntos habilitados. Sin embargo, el cambio no aplica para todas las sedes del país. Por eso, es clave entender quiénes pueden acudir directamente sin cita y quiénes todavía deben reservar turno previamente.

Quiénes ya no necesitan cita para sacar el pasaporte en Colombia

El nuevo esquema aplica exclusivamente en dos sedes de Bogotá habilitadas por la Cancillería:

Sede Centro: Calle 12C No. 8-27.

Sede Norte: Carrera 19 No. 98-03.

En estos puntos, los ciudadanos pueden acercarse directamente a solicitar la expedición del pasaporte sin necesidad de ingresar al sistema de citas.

El procedimiento es sencillo:

Presentarse personalmente en una de las sedes autorizadas. Llevar el documento de identidad en físico. Realizar el trámite dentro del horario establecido.

La atención en estas oficinas se realiza de lunes a viernes, en jornada continua, entre las 7:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde. Esto significa que cualquier ciudadano que desee sacar el pasaporte en estas dos sedes de Bogotá puede hacerlo sin agendar cita previa, siempre que cumpla con los requisitos documentales exigidos. La Cancillería aclaró que la atención es directa, sin intermediarios y sin pasar por el proceso de asignación de turnos virtuales.

Quiénes sí deben pedir cita para el pasaporte

El cambio no elimina el sistema de citas en todo el país. Aquellos ciudadanos que realicen el trámite en sedes diferentes a las mencionadas deben seguir solicitando turno previamente.

Esto incluye:

Gobernaciones habilitadas en otras ciudades del país.

Oficinas de pasaportes fuera de Bogotá.

Consulados de Colombia en el exterior.

En estos casos, el agendamiento continúa siendo obligatorio a través de los canales oficiales establecidos por la Cancillería. Por lo tanto, la eliminación de la cita no es una medida nacional generalizada, sino una decisión focalizada en dos sedes específicas de la capital.

Cómo saber si necesita cita según su lugar de trámite

La regla es clara:

Si va a sacar el pasaporte en la Sede Centro o Sede Norte de Bogotá, no necesita cita.

Si lo hará en cualquier otra sede del país o en el exterior, sí debe agendar turno.

Antes de desplazarse, es recomendable verificar en los canales oficiales cuál es la modalidad vigente en su ciudad, ya que la medida anunciada aplica específicamente a los puntos mencionados en Bogotá.

Requisitos para sacar el pasaporte sin cita en Bogotá

Aunque ya no se exige agendamiento previo en estas dos sedes, el trámite sigue siendo presencial y exige el cumplimiento de los requisitos establecidos. Para mayores de edad nacidos en Colombia, se debe presentar la cédula de ciudadanía original en físico.

Para mayores de edad nacidos en el exterior, además de la cédula, es necesario llevar el registro civil completo en original, incluyendo el espacio de notas. También se debe presentar copia legible del documento de identidad de quien otorga la nacionalidad colombiana por parentesco.

Los menores de edad deben asistir acompañados por uno de sus padres y presentar:

Registro civil completo en original.

Tarjeta de identidad si aplica.

Cédula física del padre o madre acompañante.

Si el menor nació fuera del país, también se requiere copia del documento de quien le otorga la nacionalidad. No es necesario llevar fotografías impresas, ya que la imagen se toma de forma digital en la oficina durante el trámite.

Qué cambia y qué se mantiene en el proceso

La principal modificación es la eliminación de la cita previa en dos sedes específicas de Bogotá. Sin embargo, se mantienen aspectos fundamentales del trámite:

La atención es presencial.

Se realiza toma de fotografía digital en la oficina.

Se validan datos biométricos.

Es obligatorio presentar los documentos exigidos.

El objetivo de la Cancillería es descongestionar el sistema de citas y facilitar el acceso al servicio en la capital, donde la alta demanda generaba dificultades para conseguir turno disponible.

Recomendaciones antes de acudir sin cita

Aunque no se requiere agendar turno en las sedes Centro y Norte de Bogotá, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones:

Llegar dentro del horario establecido.

Verificar que el documento de identidad esté en buen estado.

Revisar que el registro civil incluya el espacio de notas, si aplica.

Evitar acudir en temporadas de alta demanda si no es urgente.

El nuevo esquema permite mayor flexibilidad, pero no elimina la necesidad de cumplir con todos los requisitos legales y administrativos. Quienes tramiten el pasaporte en Bogotá en las sedes habilitadas podrán hacerlo sin cita. En el resto del país y en consulados, el sistema de agendamiento sigue vigente. Conocer esta diferencia es clave para evitar desplazamientos innecesarios y realizar el trámite de manera efectiva.