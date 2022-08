Medellín: Pico y placa para el 9, 10, 11 y 12 de agosto de 2022

Así se manejará el Pico y placa en Medellín para el 9, 10, 11 y 12 de agosto del 2022 en las principales avenidas de la capital antioqueña.

Sin novedades para toda la semana la restricción de la circulación de vehículos particulares, motos y taxis de transporte público continua en la ciudad, siempre teniendo presente que en algunas avenidas de Medellín no deben cumplir con esta medida de movilidad y se puede transitar con normalidad.

El Sistema Vial del Río (Autopista Sur, avenida Regional y avenida Paralela), la avenida Las Palmas, avenida 33, desde el río hasta su conexión con Las Palmas; laterales de la quebrada La Iguana (entre carreras 63 y 80), calzada norte (sentido oriente-occidente) del Puente Horacio Toro, entre los lazos que permiten hacer el retorno al sur, tienen la aprobación para que los ciudadanos puedan utilizarlas sin ningún contratiempo.

Hay que recordar que los conductores que se movilicen por Medellín y que incumplan con el Pico y placa, se verán expuestos a una multa económica de $500.000 y el vehículo podría ser inmovilizado como castigo por no respetar la regla.

Pico y placa en Medellín

Lunes 8 de agosto

Particulares: placas terminadas en 6 y 3 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Motos: placas iniciadas en 6 y 3 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 5 (6:00 a.m., 8:00 p.m.)

Martes 9 de

Particulares: placas terminadas en 9 y 8 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Motos: placas iniciadas en 9 y 8 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 1 (6:00 a.m., 8:00 p.m.)

Miércoles 10 de agosto

Particulares: placas terminadas en 4 y 5 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Motos: placas iniciadas en 4 y 5 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 2 (6:00 a.m., 8:00 p.m.)

Jueves 11 de agosto

Particulares: placas terminadas en 7 y 1 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Motos: placas iniciadas en 7 y 1 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 8 (6:00 a.m., 8:00 p.m.)

Viernes 12 de agosto

Particulares: placas terminadas en 2 y 0 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Motos: placas iniciadas en 2 y 0 (5:00 a.m., a 8:00 p.m.)

Taxis: placas terminadas en 4 (6:00 a.m., 8:00 p.m.)