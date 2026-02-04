La licencia de conducción es un documento indispensable para circular legalmente en Colombia. Más allá de ser un requisito formal, acredita que una persona cuenta con las condiciones físicas, mentales y técnicas necesarias para manejar un vehículo en las vías del país. Para 2026, el proceso de expedición y renovación incorpora cambios relevantes que buscan elevar los estándares de formación y reforzar la seguridad vial.

Conocer los requisitos vigentes, los costos aproximados, las vigencias y las nuevas reglas evita retrasos, sanciones y gastos innecesarios. Acá resumimos todo lo que debes saber para tramitar o renovar tu licencia de conducción en Colombia durante 2026, con información clara y enfocada en búsquedas frecuentes en Google.

Qué es la licencia de conducción y para qué sirve en Colombia

La licencia de conducción es un documento personal e intransferible expedido por las autoridades de tránsito. Autoriza a un ciudadano a conducir uno o varios tipos de vehículos, según la categoría otorgada. Su función principal es garantizar que quienes transitan por las vías públicas poseen las habilidades mínimas para hacerlo de forma segura.

Además, permite a las autoridades mantener un control actualizado de los conductores habilitados, aplicar normas de tránsito y promover la prevención de accidentes.

Tipos de licencia de conducción en Colombia según la categoría

En Colombia, las licencias se clasifican de acuerdo con el tipo de vehículo y el uso que se le dará:

Licencias A : para motocicletas. A1: motos de bajo cilindraje. A2: motos de alto cilindraje.

: para motocicletas. Licencias B : para vehículos particulares. B1: automóviles y camionetas. B2: camiones y buses particulares. B3: vehículos articulados particulares.

: para vehículos particulares. Licencias C: para vehículos de servicio público, con subcategorías según el tipo y capacidad del automotor.

Requisitos para sacar la licencia de conducción en Colombia en 2026

Para la expedición de la licencia por primera vez, las autoridades exigen cumplir una serie de pasos obligatorios:

Estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) .

. Aprobar un curso teórico-práctico en un Centro de Enseñanza Automovilística autorizado.

Obtener el certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz en un Centro de Reconocimiento de Conductores.

Presentar documento de identidad vigente.

No tener sanciones de tránsito activas que impidan el trámite.

Todos los certificados deben quedar registrados digitalmente en el sistema, sin intermediarios.

Costos de la licencia de conducción en Colombia para 2026

Para obtener la licencia de conducción por primera vez en Colombia en 2026, los costos aumentaron frente a años anteriores. La expedición para automóviles cuesta 329.800 pesos, mientras que la licencia para motocicletas tiene un valor de 272.700 pesos. Estas tarifas ya incluyen en un solo pago los aportes distritales, la tasa del Ministerio de Transporte y la sobretasa del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

En cuanto a la renovación de la licencia de conducción, los valores también presentan diferencias según el tipo de vehículo. Renovar la licencia para automóviles tiene un costo de 151.500 pesos, mientras que la renovación para motocicletas asciende a 266.400 pesos.

Otros trámites relacionados con la licencia también tuvieron ajustes. El cambio de licencia por mayoría de edad quedó establecido en 272.700 pesos para carros y 215.600 pesos para motos. Por su parte, el duplicado de la licencia tiene un valor de 266.400 pesos para automóviles y 209.300 pesos para motocicletas.

A estos montos se deben sumar costos adicionales obligatorios, como los exámenes médicos y de aptitud, los cursos en los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) y las evaluaciones en los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC). Estos servicios pueden elevar el costo total del trámite hasta cerca de un millón de pesos, de acuerdo con la Ventanilla Única de Servicios.

Cambios clave en la licencia de conducción para 2026

A partir de 2026, entran en vigencia ajustes impulsados por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El objetivo es asegurar que los conductores salgan realmente preparados para enfrentar el tráfico.

Uno de los principales cambios es el aumento de las horas prácticas obligatorias. Ya no bastará con dominar la teoría; se exigirá entrenamiento en vías reales, maniobras de emergencia y uso de simuladores de conducción certificados.

Exámenes teóricos y prácticos estandarizados a nivel nacional

Desde 2026, todas las escuelas de conducción deberán aplicar pruebas unificadas en todo el país. Esto significa que los exámenes tendrán el mismo nivel de exigencia sin importar la ciudad donde se realicen.

Los resultados se cargan automáticamente en el RUNT, lo que elimina trámites manuales, reduce errores y dificulta las prácticas fraudulentas.

Validación biométrica y control digital del proceso

Cada clase teórica o práctica quedará registrada mediante huella dactilar o reconocimiento facial. Este seguimiento digital permite verificar que el aspirante cumplió con todas las horas exigidas.

Para el ciudadano, este sistema representa mayor transparencia y la certeza de que su licencia es completamente válida y verificable ante cualquier autoridad.

¿Cuándo se debe renovar la licencia de conducción en Colombia?

La vigencia de la licencia depende de la edad del conductor y del tipo de vehículo que conduce. En vehículos particulares, las personas menores de 60 años deben renovarla cada 10 años. Quienes tienen entre 60 y 80 años deben hacerlo cada cinco años, y los mayores de 80 años deben renovarla anualmente.

En el caso del servicio público, los conductores menores de 60 años renuevan cada tres años, mientras que los mayores de esa edad deben hacerlo cada año.

Requisitos para renovar la licencia de conducción en Colombia durante 2026

Para adelantar la renovación, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Estar inscrito en el RUNT.

Presentar documento de identidad original.

Contar con certificado médico vigente expedido por un centro autorizado.

Estar a paz y salvo por multas e infracciones de tránsito.

Cumplir con estos pasos permite renovar la licencia sin contratiempos y continuar conduciendo legalmente en Colombia durante 2026.