La licencia de conducción es el documento que autoriza legalmente a una persona para manejar en las vías de Colombia. Su expedición y renovación no son trámites indefinidos ni automáticos, ya que están regulados por normas que buscan garantizar que los conductores conserven las condiciones físicas, mentales y técnicas necesarias para circular de forma segura.

Durante 2026, un número significativo de ciudadanos en Colombia deberá renovarla. En algunos casos, la obligación surge por la fecha en que fue expedido o renovado el documento; en otros, por la edad del conductor o por tratarse de licencias para servicio público, que cuentan con plazos más estrictos. Conocer estos tiempos es clave para evitar sanciones y complicaciones legales.

Cómo se definen los plazos de renovación de la licencia de conducción en Colombia

Los plazos para renovar la licencia de conducción en Colombia están definidos por el Código Nacional de Tránsito. Esta normativa establece que la vigencia del documento depende principalmente de dos factores: la edad del titular y el tipo de vehículo que conduce, ya sea de uso particular o de servicio público.

La lógica detrás de esta diferenciación es el nivel de responsabilidad que asume cada conductor en la vía. Mientras las licencias para uso particular tienen vigencias más amplias, las de servicio público están sujetas a controles más frecuentes debido al transporte de pasajeros o mercancías.

Licencias de conducción para uso particular que deben renovarse en 2026

En el caso de automóviles y motocicletas de uso particular, los plazos de renovación varían según la edad del conductor. Para 2026, deben renovar su licencia de conducción los siguientes grupos:

Conductores entre 18 y 59 años: Para este rango de edad, la licencia de conducción tiene una vigencia de diez años. Esto significa que quienes obtuvieron o renovaron su licencia en 2016 deberán realizar nuevamente el trámite en 2026. Este grupo concentra una gran parte de los vencimientos previstos para este año.

Conductores entre 60 y 79 años: A partir de los 60 años, la vigencia del documento se reduce a cinco años. En consecuencia, las personas que renovaron o expidieron su licencia en 2021 deberán renovarla nuevamente durante 2026. Esta reducción en el plazo responde a la necesidad de realizar evaluaciones médicas con mayor frecuencia.

Conductores de 80 años o más: Para los conductores de 80 años en adelante, la renovación de la licencia es obligatoria cada año. En estos casos, el proceso se centra especialmente en los exámenes médicos, ya que se busca verificar de manera constante las condiciones necesarias para conducir con seguridad.

Quiénes deben renovar la licencia de conducción para servicio público en 2026

Los conductores que se dedican al transporte de pasajeros o de carga están sujetos a reglas más estrictas debido a la naturaleza de su actividad. En 2026, deberán renovar su licencia las siguientes personas:

Conductores de servicio público menores de 65 años: Para este grupo, la licencia de conducción tiene una vigencia de tres años. Por lo tanto, quienes expidieron o renovaron su documento en 2023 deberán realizar nuevamente el trámite en 2026. Este plazo reducido busca reforzar los controles sobre quienes pasan más tiempo al volante.

Conductores de servicio público mayores de 65 años: En el caso de los conductores mayores de 65 años que prestan servicio público, la renovación de la licencia es anual. Cada año deben demostrar que mantienen las condiciones físicas y mentales necesarias para continuar desempeñando su labor.

Cómo verificar si tu licencia vence en 2026: Para saber si debes renovar tu licencia durante 2026, es fundamental revisar la fecha de expedición o de la última renovación que aparece en el documento. Con base en esa información, se aplica el plazo correspondiente según la edad y el tipo de licencia.

También es recomendable consultar el estado del documento en los sistemas oficiales de tránsito, donde se puede confirmar la vigencia y evitar errores antes de iniciar el trámite de renovación.

Requisitos básicos para renovar la licencia de conducción en Colombia

Aunque los plazos cambian según cada caso, los requisitos generales para renovar la licencia de conducción son similares en todo el país. Entre los principales se encuentran:

Estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito.

Presentar documento de identidad original.

Realizar el examen físico, mental y de coordinación motriz en un centro autorizado.

No tener multas ni infracciones de tránsito pendientes.

Cumplir con estos requisitos permite adelantar el trámite sin retrasos ni rechazos administrativos.

Multa por conducir con la licencia de conducción vencida en Colombia

Conducir con la licencia vencida es una infracción grave. Los agentes de tránsito están facultados para imponer una sanción equivalente a 27,86 Unidades de Valor Básico (UVB), lo que representa un valor aproximado de 337.400 pesos.

Además del comparendo económico, el conductor debe asumir los costos derivados de la inmovilización del vehículo, como el servicio de grúa y el parqueadero. Estas consecuencias hacen que renovar la licencia dentro de los plazos establecidos sea una obligación clave para quienes circulan por las vías del país.

Por qué es clave revisar la vigencia de la licencia durante 2026

Durante 2026, deben prestar especial atención a la vigencia de su licencia quienes la renovaron en 2016, 2021 o 2023, así como los adultos mayores y los conductores de servicio público. Revisar con anticipación el vencimiento del documento permite planificar el trámite, evitar sanciones y conducir de manera legal y segura en Colombia.