Obtener la licencia de conducción en Colombia se ha convertido en un trámite cada vez más costoso. Para 2026, los valores oficiales de expedición registran incrementos significativos en varias ciudades del país, lo que representa una barrera económica para miles de personas que necesitan este documento para movilizarse o acceder a oportunidades laborales. En el caso de Bogotá, el costo del trámite alcanzará los 329.800 pesos para automóviles y 272.700 pesos para motocicletas.

Estas cifras reflejan un aumento cercano al 21% frente a 2025. El alza no solo impacta a quienes buscan obtener la licencia por primera vez, sino también a quienes deben renovarla, ya que a estos montos se suman cursos, exámenes médicos y derechos ante los organismos de tránsito.

Por qué surge la opción de licencia de conducción gratis en Bogotá

Ante este panorama, algunas administraciones locales han puesto en marcha programas sociales que buscan reducir esta carga económica y, al mismo tiempo, fortalecer el acceso al empleo. Uno de los casos más recientes es el anunciado por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, que abrió inscripciones para un curso de conducción gratuito orientado a mujeres.

La iniciativa no solo cubre la formación teórica y práctica, sino también todo el proceso de expedición de la licencia, lo que convierte a este programa en una de las pocas oportunidades reales para obtener la licencia de conducción sin costo en Colombia durante 2026.

Curso de conducción gratis en Ciudad Bolívar: de qué se trata

El programa está dirigido a mujeres entre los 18 y 60 años que residan en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. A través de este curso gratuito, las participantes podrán obtener la licencia de conducción tipo C1, una de las más solicitadas por su versatilidad.

La formación incluye clases teóricas y prácticas completas, impartidas por centros certificados, y contempla todos los requisitos exigidos por la normativa vigente. Además, el programa asume los costos del trámite, lo que elimina una de las principales barreras de acceso para muchas mujeres.

Qué permite conducir la licencia C1 en Colombia

La licencia de conducción C1 autoriza a manejar automóviles, camionetas, camperos y microbuses de servicio particular. Este tipo de licencia amplía significativamente las posibilidades de movilidad y resulta especialmente útil para quienes buscan empleo en sectores que requieren habilidades de conducción.

Contar con una licencia C1 también facilita el emprendimiento, ya que permite desarrollar actividades independientes relacionadas con transporte, logística o servicios a domicilio. Por esta razón, es una de las categorías más demandadas en el país.

Un programa enfocado en autonomía económica para mujeres

El curso de conducción gratis hace parte de la estrategia distrital “Mujeres con autonomía económica”, una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades productivas de las mujeres, mejorar su acceso al empleo y diversificar sus fuentes de ingreso.

Según lo informado por la administración local, esta capacitación es una de las cuatro ofertas formativas incluidas en el programa. Las mujeres que cumplan con los requisitos podrán acceder tanto al proceso de formación como a la expedición de la licencia de conducción sin ningún costo.

Requisitos para acceder a la licencia de conducción gratis

Las mujeres interesadas en postularse al curso gratuito de conducción deberán presentar la siguiente documentación básica:

Cédula de ciudadanía.

Certificado del Sisbén.

Recibo de un servicio público que acredite residencia.

Certificado de afiliación al ADRES.

Estos documentos permiten verificar la identidad, la condición socioeconómica y la residencia en la localidad, criterios fundamentales para el proceso de selección.

Criterios de priorización del programa

La Alcaldía Local de Ciudad Bolívar aclaró que los cupos son limitados y que el proceso de selección se realizará conforme a criterios previamente establecidos. Dentro del enfoque de priorización, se dará especial atención a los siguientes grupos:

Mujeres cuidadoras.

Mujeres con discapacidad.

Mujeres indígenas.

Víctimas del conflicto armado.

Firmantes del Acuerdo de Paz.

Mujeres afrocolombianas, raizales o palenqueras.

Mujeres con medidas de protección vigentes.

Cada grupo deberá presentar la certificación correspondiente expedida por la entidad competente que acredite su condición.

Otros cursos gratuitos incluidos en la estrategia distrital

Además del curso de conducción, la estrategia “Mujeres con autonomía económica” ofrece otras opciones de formación gratuita, pensadas para ampliar las oportunidades laborales y de emprendimiento:

Emprendimiento e innovación digital, dirigido a mayores de 18 años.

Capacitación en vigilancia.

Curso de cuidado estético de manos y pies, disponible desde los 14 años.

Estas alternativas buscan responder a diferentes perfiles y necesidades, fortaleciendo la inserción laboral femenina en sectores con alta demanda.

Quiénes pueden postularse y cómo es el proceso de inscripción

La convocatoria está dirigida exclusivamente a mujeres entre los 18 y los 60 años que residan en la localidad de Ciudad Bolívar. Uno de los requisitos principales es acreditar la residencia en el territorio, lo cual se verifica mediante un recibo de servicio público.

Entre los requisitos básicos para el curso de conducción se encuentran presentar documento de identidad vigente, certificado de afiliación a salud, certificado del Sisbén y no tener multas de tránsito pendientes de pago, o contar con un acuerdo de pago activo.