A partir de 2026, el trámite para sacar la licencia de conducción en Colombia tendrá una transformación importante. El Ministerio de Transporte implementará un nuevo modelo de evaluación que modifica la manera en que se aplican las pruebas a los aspirantes. El objetivo es fortalecer los controles y garantizar que quienes obtengan el documento realmente cuenten con la preparación necesaria para conducir de forma segura.

La actualización quedó establecida en la Resolución 20253040037125 de 2025 del Ministerio de Transporte, norma que reglamenta el funcionamiento de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE). Con esta decisión, el proceso dejará de concentrarse en un solo tipo de institución y se dividirán claramente las funciones de formación y evaluación.

Nuevo modelo para sacar la licencia de conducción en Colombia durante 2026

Uno de los cambios más relevantes es la separación entre enseñanza y evaluación. Hasta ahora, los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) eran responsables tanto de formar a los aspirantes como de aplicar los exámenes finales.

Desde 2026, los CEA seguirán ofreciendo la capacitación teórica y práctica, pero las pruebas finales serán realizadas por los CALE, entidades creadas específicamente para evaluar de manera independiente a quienes desean obtener la licencia. Esta medida busca mayor transparencia y control en el proceso, evitando que quien enseña sea el mismo que certifica la aprobación.

Qué son los CALE y cómo funcionarán

Los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) serán los encargados de aplicar los exámenes obligatorios a los aspirantes. Operarán bajo la supervisión directa del Ministerio de Transporte y contarán con seguimiento por parte de la Superintendencia de Transporte. La intención es garantizar que las pruebas se realicen bajo criterios técnicos, estandarizados y con mecanismos de control más estrictos.

El aspirante deberá completar su formación en un CEA autorizado y luego presentar las pruebas finales en un CALE distinto, lo que asegura independencia en la evaluación.

Nuevo examen teórico para licencia de conducción en Colombia

Dentro de las nuevas exigencias, el examen teórico cobrará mayor relevancia. Los aspirantes deberán demostrar conocimientos sólidos sobre normas de tránsito, señalización, comportamiento en la vía y principios de seguridad vial.

El enfoque no estará únicamente en memorizar respuestas, sino en comprender cómo aplicar las reglas en situaciones reales. El objetivo es reducir errores causados por desconocimiento y fortalecer la cultura vial desde el momento en que el conductor obtiene su licencia.

Prueba práctica en pista cerrada: primera etapa obligatoria

El nuevo esquema establece que la evaluación práctica comenzará en una pista cerrada. En esta fase se medirán habilidades fundamentales como:

Dominio del vehículo.

Arranque y frenado adecuados.

Uso correcto de direccionales.

Maniobras de parqueo.

Coordinación motriz y control del automotor.

Solo quienes demuestren manejo básico adecuado podrán avanzar a la siguiente etapa.

Evaluación en vía pública con tráfico real

Superada la prueba en pista cerrada, el aspirante deberá conducir en vía pública. Esta fase permitirá analizar el comportamiento del conductor en entornos reales de tránsito. Se evaluará la capacidad para respetar señales, interactuar con otros actores viales, reaccionar ante imprevistos y mantener una conducción segura.

La inclusión de esta prueba busca verificar que el aspirante no solo se desempeñe bien en un circuito controlado, sino que pueda enfrentar situaciones cotidianas en la vía.

Pago de las pruebas en los nuevos centros de evaluación

Con la implementación de los CALE, los aspirantes deberán asumir el costo de las pruebas aplicadas por estos centros. Esto significa que, además del valor pagado por el curso en el Centro de Enseñanza Automovilística, deberán cancelar el monto correspondiente a la evaluación final. El pago será parte obligatoria del proceso y estará regulado dentro del marco establecido por el Ministerio de Transporte.

Qué deben tener en cuenta quienes quieran sacar la licencia de conducción en 2026

Quienes planeen iniciar el trámite deberán prepararse para un proceso más estructurado y exigente. Será indispensable completar la formación en un CEA autorizado, aprobar el examen teórico reforzado, superar la prueba práctica en pista cerrada y demostrar habilidades en vía pública.

El nuevo modelo no elimina requisitos tradicionales como los exámenes médicos ni la inscripción en el Registro Único Nacional de Tránsito, sino que añade un filtro adicional en la etapa final. Con estos cambios, sacar la licencia de conducción en Colombia ya no será igual desde 2026, pues el sistema apuesta por evaluaciones más independientes, controles más estrictos y una verificación más rigurosa de las capacidades de quienes aspiran a convertirse en conductores.