Ingreso Mínimo Garantizado vuelve a marcar agenda en Bogotá, esta vez con un anuncio que genera alivio entre miles de hogares. La continuidad del apoyo económico para personas mayores de 60 años despeja una de las principales inquietudes que venía creciendo en medio de actualizaciones sociales.

El mensaje fue claro: quienes ya hacen parte del programa seguirán recibiendo este subsidio, sin verse afectados por cambios en su clasificación dentro del Sisbén.

Un respaldo que se mantiene pese a los cambios en el Sisbén

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que más de 88.000 personas mayores continuarán dentro del esquema del Ingreso Mínimo Garantizado, sin riesgo de salir por procesos de reclasificación.

Este punto era uno de los más sensibles, ya que muchos beneficiarios temían perder el apoyo tras ajustes en las bases de datos. Sin embargo, la administración distrital dejó claro que este grupo permanecerá cubierto.

La decisión representa un mensaje de estabilidad dentro de las transferencias monetarias, especialmente para una población que depende de este ingreso como complemento esencial.

La expansión que transformó el alcance del programa

Más allá de la continuidad, el anuncio también deja ver el crecimiento del programa en los últimos meses. Al inicio de la actual administración, la cobertura rondaba las 38.000 personas, mientras que hoy supera las 88.000.

Este aumento refleja una ampliación significativa en la política social de Bogotá, con un enfoque directo en poblaciones vulnerables.

Actualmente, la estrategia impacta a cerca de 1,7 millones de personas, consolidándose como una de las principales herramientas del Distrito para enfrentar la pobreza y el hambre.

La Megaferia como punto de conexión con la ciudadanía

El anuncio se dio en el marco de la Megaferia realizada en localidades como Kennedy, Tunjuelito y Santa Fe, donde la administración buscó acercar la oferta institucional a la comunidad.

Durante estas jornadas, los ciudadanos pudieron resolver dudas sobre el Ingreso Mínimo Garantizado, conocer rutas de acceso y entender mejor los criterios de permanencia en el programa.

Además, se brindó orientación sobre otros componentes sociales dirigidos a población con discapacidad, primera infancia y hogares en pobreza extrema.

Inclusión financiera y acceso a servicios

Uno de los elementos destacados fue el avance en inclusión financiera, con iniciativas orientadas a facilitar el acceso a pagos digitales y procesos de bancarización.

Esto permite que los beneficiarios del subsidio puedan recibir sus recursos de forma más ágil, reduciendo barreras y mejorando la experiencia en el acceso a las ayudas.

Un mensaje de fondo: estabilidad y protección social

La continuidad del Ingreso Mínimo Garantizado para personas mayores de 60 años envía una señal clara: la política social de Bogotá busca mantenerse firme frente a los cambios administrativos.

Para miles de hogares, esta decisión representa tranquilidad, permanencia y un respaldo concreto en medio de condiciones de vulnerabilidad.

Más allá del giro económico, el enfoque apunta a fortalecer procesos de inclusión y acompañamiento, consolidando una estrategia que pretende ir más allá del subsidio y generar oportunidades reales en la ciudad.

*Para mayor información al respecto o dudas, consulte la web oficial de Integridad Social de Bogotá. Clic aquí