Conoce cómo el equipaje de mano sin costo adicional ya está incluido en vuelos internacionales desde Colombia y qué aerolínea lo aplica.

Viajar en avión suele implicar una serie de decisiones que van más allá del destino. Una de las más frecuentes, y también de las más sensibles para el bolsillo, tiene que ver con el equipaje: qué se puede llevar, cuánto pesa y cuánto cuesta. En los últimos años, las tarifas más económicas han reducido beneficios, obligando a muchos pasajeros a pagar adicionalmente por llevar su maleta de mano.

Sin embargo, el panorama empezó a cambiar en 2026. Una aerolínea con fuerte presencia en Colombia decidió ajustar sus condiciones tarifarias en vuelos internacionales, incorporando el equipaje de mano sin costo adicional dentro de su tarifa más básica para ciertos trayectos. La medida ya está en vigencia y representa un giro relevante en la experiencia de viaje para miles de personas.

El equipaje de mano, uno de los mayores costos ocultos al viajar

El equipaje de mano, también conocido como carry-on, se convirtió en un punto clave dentro de la estructura tarifaria de las aerolíneas. Aunque para muchos pasajeros es un elemento esencial, en varias compañías su inclusión dejó de ser estándar y pasó a cobrarse como un extra.

Esto generó confusión, filas en los aeropuertos y sobrecostos inesperados, sobre todo para quienes compraban tiquetes económicos creyendo que incluían una maleta en cabina. En la práctica, el valor final del viaje terminaba siendo mucho más alto de lo inicialmente presupuestado.

La aerolínea en Colombia que ya permite llevar equipaje de mano sin pagar más

La compañía que anunció este cambio es Avianca, que comunicó un ajuste puntual en sus condiciones tarifarias como parte de su propuesta de valor al cliente. A partir del 27 de enero de 2026, los tiquetes internacionales dentro de las Américas adquiridos bajo la tarifa Light incluyen, sin costo adicional, un artículo personal y un equipaje de mano de hasta 10 kilogramos.

Este beneficio aplica exclusivamente a los vuelos internacionales en la región y depende de la fecha de compra del tiquete, no de la fecha del viaje. Es decir, solo los pasajes adquiridos desde ese día en adelante acceden a estas nuevas condiciones.

Qué incluye ahora la tarifa Light de Avianca en vuelos internacionales

Con este ajuste, la tarifa Light internacional de Avianca incorpora dos elementos clave que antes podían representar un pago extra:

Un artículo personal , como un morral o bolso pequeño.

, como un morral o bolso pequeño. Un equipaje de mano (carry-on) de hasta 10 kg, apto para viajar en cabina.

La inclusión del equipaje de mano se integra directamente a los atributos del producto, lo que significa que no se trata de una promoción temporal ni de un beneficio condicionado, sino de una característica permanente para este tipo de tiquetes internacionales adquiridos desde la fecha establecida.

Servicios opcionales que se mantienen disponibles para el pasajero

Aunque la tarifa Light ahora suma el equipaje de mano, Avianca mantiene su modelo de servicios adicionales opcionales. Esto permite que cada pasajero personalice su experiencia de acuerdo con sus necesidades y presupuesto.

Entre los servicios que siguen ofreciéndose de forma independiente se encuentran la selección anticipada de asiento, el equipaje facturado en bodega, los cambios de vuelo y otros beneficios que dependen del tipo de tarifa elegida. El ajuste no modifica las condiciones ni los beneficios asociados a tarifas superiores.

Diferencias entre vuelos internacionales y nacionales en Colombia

En el mercado doméstico colombiano, la aerolínea conservará la tarifa Basic, que incluye únicamente un artículo personal. Con esta decisión, Avianca mantiene una estructura tarifaria diferenciada entre vuelos nacionales e internacionales, alineada con los perfiles de viaje y la duración de los trayectos.

Para los vuelos dentro de Colombia, el equipaje de mano continúa siendo un servicio que depende de la tarifa contratada, mientras que en los vuelos internacionales en las Américas, la tarifa Light ya contempla este beneficio sin costo adicional.

Un cambio que se suma a otros ajustes comerciales en 2026

La inclusión del equipaje de mano en la tarifa Light no es una medida aislada. Hace parte de una serie de avances implementados por Avianca a lo largo de 2026 para fortalecer su propuesta comercial y mejorar la experiencia del pasajero.

Entre estos cambios se destaca la expansión de Business Class Américas a toda su red, incluyendo vuelos nacionales en Colombia, Ecuador y Guatemala. Esta estrategia apunta a ofrecer una mayor coherencia en el producto y a responder a distintos tipos de viajeros, desde quienes buscan opciones básicas hasta quienes priorizan mayor comodidad.

Dónde comprar los tiquetes con estas nuevas condiciones

Los tiquetes internacionales que ya incluyen equipaje de mano en la tarifa Light están disponibles a través de todos los canales oficiales de la aerolínea. Los pasajeros pueden adquirirlos en avianca.com, la aplicación móvil, el Contact Center y las agencias de viaje autorizadas.

Antes de comprar, es recomendable verificar siempre la fecha de adquisición del tiquete y las condiciones específicas de la tarifa, ya que el beneficio del equipaje de mano aplica únicamente bajo los parámetros anunciados y no de forma retroactiva.

Qué deben tener en cuenta los viajeros antes de volar

Aunque el cambio representa una ventaja clara, los pasajeros deben revisar con atención las dimensiones y el peso permitido del equipaje de mano para evitar inconvenientes en el aeropuerto. El límite establecido es de hasta 10 kilogramos, y la maleta debe cumplir con las medidas estándar para cabina.

Además, es importante confirmar si el vuelo corresponde efectivamente a un trayecto internacional dentro de las Américas y si fue comprado bajo la tarifa Light después del 27 de enero de 2026, ya que estos son los factores que determinan la aplicación del beneficio.