“El Paseo 6” ya está en Netflix: ¿Qué dijo Amparo Grisales de la película?

La sexta entrega de la saga de El Paseo cuenta nada menos que con el regreso al cine de Amparo Grisales. ¡Tremendo! Desde junio está disponible en Netflix.

La famosa actriz colombiana es protagonista. Estuvo invitada a participar de ella por parte de Dago García, a quien le agradeció la oportunidad. Lo dijo en entrevista con El Espectador: “La propuesta fue hace cuatro años. Me dijo que quería hacer una película conmigo. Me dio mucha alegría, me sentí muy honrada, porque Dago tiene una visión impresionante para los proyectos. Esta película se iba a hacer el año justamente en que vino la pandemia y se pospuso para hacerla este año, así que yo le dije que sí y siempre fue un sí. Y muy contenta de hacer un personaje tan lindo en esta cinta con una cantidad de situaciones especiales y con un humor muy elegante”.

Amparo Grisales sobre El Paseo 6: “Está espectacular”

“Colombia no es un país que produce muchísimas películas, no es un país donde una actriz se vuelva solo actriz de cine, entonces estar aquí es un honor, es una saga muy importante y me encantó que Dago García me haya invitado a hacer este Paseo 6. Está espectacular. Tengo un elenco maravilloso. Un director de alta talla como Rodrigo Triana y todo el equipo técnico genial. Lo lindo de este Paseo es que se grabó cuando se empezó a abrir ya el mundo de este naufragio colectivo, y poder estar en la playa en San Andrés, filmando una película hermosa, comedia para toda la familia, fue una emoción muy grande”.

Sinopsis del Paseo 6

Dago García Producciones habla de la película de esta forma: “La Excursión de 11 es el paseo donde todo puede pasar, pero excursión de 11 con los papás, eso sí es el colmo. Y como Álvaro Castaño sabe que es mejor la seguridad que la policía, decide viajar con su familia para vigilar a su hija Sarita, sin embargo, su suegra, Raquel, no está dispuesta a permitirlo y también se embarca en el plan. En las paradisiacas playas de San Andrés, Álvaro Castaño se convertirá en la pesadilla para Sara y en la sensación para la excursión, mientras su sexy suegra será la que se robe el show. El Paseo 6, la excursión de 11, porque la suerte de la abuela, las de 11 la desean”.

Tráiler oficial de El Paseo 6

Actores que trabajan en El Paseo 6

Amparo Grisales, John Álex Toro, Chichila Navia, Michell Orozco, Marilyn Biscaino, Cristian David Duque, Andres De La Mora, Julián Navarro, Rafaella Chavez, Megumi Hasebe, Inés Prieto y Armando Ortiz ‘El Mindo’.