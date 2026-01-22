La Devolución del IVA en Colombia tendrá cambios importantes en 2026. Miles de hogares deberán revisar con atención si cumplen los nuevos requisitos para seguir recibiendo este subsidio. Aunque el programa se mantiene, el Gobierno anunció mayores controles, cruces de información más estrictos y una dependencia total del Sisbén IV, lo que hace indispensable verificar datos y condiciones desde ahora.

El Departamento para la Prosperidad Social confirmó que la continuidad del beneficio no será automática. Estar en los grupos priorizados ya no será suficiente si la información del hogar no está actualizada o si no se cumplen las corresponsabilidades exigidas. Por eso, conocer cómo funcionará la Devolución del IVA en 2026 es clave para no quedar por fuera de los ciclos de pago.

Devolución del IVA 2026 en Colombia: qué cambia frente a años anteriores

El ajuste más relevante para 2026 no está en el monto del subsidio, sino en la forma de seleccionar y validar a los beneficiarios. La Devolución del IVA tendrá nuevos filtros, con revisiones constantes de la información socioeconómica de los hogares.

A diferencia de otros programas, no habrá convocatorias abiertas ni inscripciones presenciales. El proceso seguirá siendo automático y centralizado, pero con mayor depuración de bases de datos. Esto significa que muchos hogares que antes recibían el subsidio podrían dejar de hacerlo si no cumplen con los criterios actualizados.

El Sisbén IV será el eje del subsidio en 2026

El acceso a la Devolución del IVA en 2026 dependerá directamente del Sisbén IV, la base de datos oficial que clasifica a los hogares según su situación socioeconómica.

Para el próximo año, el DPS mantendrá la priorización de:

Grupo A (pobreza extrema): especialmente los subgrupos A1, A2, A3, A4 y A5 .

especialmente los subgrupos . Grupo B (pobreza moderada): con énfasis en B1, B2, B3 y B4.

Estar ubicado en estos rangos no garantiza el pago, pero sí aumenta de manera significativa la posibilidad de ser incluido. La entidad cruza la información del Sisbén con otras bases oficiales para confirmar que el hogar mantiene las condiciones de vulnerabilidad exigidas.

Nuevos controles y cruces de información del DPS

Uno de los cambios que más impacto tendrá en 2026 es el endurecimiento de los controles. El DPS verificará de forma periódica la información de los hogares con datos de entidades como salud, educación, trabajo y seguridad social.

Entre los aspectos que se revisarán están:

Cambios en ingresos del hogar.

Afiliaciones a sistemas de seguridad social.

Variaciones en la composición familiar.

Actualizaciones de residencia o ubicación geográfica.

Si se detectan inconsistencias, el subsidio puede suspenderse temporalmente o cancelarse de forma definitiva, incluso si el hogar pertenece a los grupos priorizados del Sisbén.

Devolución del IVA y otros subsidios: compatibilidad en 2026

Una inquietud frecuente es si la Devolución del IVA puede recibirse junto con otros programas sociales. El DPS reiteró que sí es compatible, especialmente con Renta Ciudadana, siempre que el hogar cumpla con los requisitos de cada iniciativa.

Esto significa que una familia puede recibir ambos apoyos al mismo tiempo, pero deberá mantener actualizada su información, cumplir las corresponsabilidades y aceptar los compromisos exigidos por el Estado. El incumplimiento en uno de los programas puede afectar la continuidad del otro.

Requisitos para no perder la Devolución del IVA en 2026

El DPS fue claro en señalar que el subsidio puede perderse si no se cumplen ciertos criterios. Los más importantes son:

Información actualizada en el Sisbén IV: cualquier cambio en ingresos, dirección o integrantes del hogar debe reportarse.

cualquier cambio en ingresos, dirección o integrantes del hogar debe reportarse. Cumplimiento de corresponsabilidades sociales: en algunos casos se exige asistencia a controles de salud, esquemas de vacunación completos y seguimiento escolar de niños y adolescentes.

en algunos casos se exige asistencia a controles de salud, esquemas de vacunación completos y seguimiento escolar de niños y adolescentes. Aceptación de compromisos: los hogares vinculados a programas como Renta Ciudadana deben firmar actas de corresponsabilidad para activar los pagos.

No cumplir con estos puntos puede generar bloqueos en los giros, incluso sin previo aviso.

Fechas de pago estimadas para la Devolución del IVA en 2026 y verificación de beneficiarios

Aunque el DPS aún no ha publicado un calendario definitivo de pagos para 2026, se espera que los giros continúen realizándose por ciclos a lo largo del año, como en periodos anteriores. Las fechas oficiales serán anunciadas únicamente a través de los canales institucionales.

Para saber si un hogar es beneficiario de la Devolución del IVA, el proceso es gratuito y personal. El titular debe ingresar al portal oficial del programa, diligenciar el tipo y número de documento, agregar la fecha de nacimiento y completar la validación de seguridad.

Las autoridades insisten en no acudir a tramitadores ni entregar datos personales a terceros. Nadie puede garantizar la inclusión en el subsidio a cambio de dinero, ya que se trata de un beneficio administrado directamente por el Estado.

Con los cambios anunciados, la Devolución del IVA en 2026 refuerza su enfoque en los hogares más vulnerables, pero exige mayor responsabilidad por parte de los beneficiarios. Revisar hoy el Sisbén, actualizar la información y cumplir las corresponsabilidades será determinante para seguir recibiendo este apoyo económico.