Octubre avanza como el último mes de vencimientos para la declaración de renta en Colombia. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) recordó a los contribuyentes que deben cumplir con esta obligación dentro de las fechas establecidas para evitar sanciones económicas, intereses de mora y bloqueos financieros.

Durante la segunda semana de octubre, deberán presentar la declaración de renta las personas naturales cuyos NIT o cédulas finalicen entre los dígitos 73 y 82, de acuerdo con el calendario oficial. Cumplir a tiempo es la clave para cerrar el año con la tranquilidad de tener tus obligaciones fiscales al día.

Fechas oficiales de la DIAN para declarar renta del 6 al 10 de octubre en Colombia

La DIAN mantiene su esquema progresivo de vencimientos, organizando el calendario según los dos últimos dígitos del NIT o de la cédula. Estas son las fechas exactas que aplican para esta semana:

Lunes 6 de octubre: terminados en 73 y 74.

Martes 7 de octubre: terminados en 75 y 76.

Miércoles 8 de octubre: terminados en 77 y 78.

Jueves 9 de octubre: terminados en 79 y 80.

Viernes 10 de octubre: terminados en 81 y 82.

Este tramo del calendario representa una de las últimas oportunidades para cumplir con la DIAN antes del cierre total del proceso.

Quiénes deben presentar la declaración de renta en 2025

No todos los ciudadanos están obligados a presentar la declaración de renta. Según la DIAN, deben hacerlo las personas naturales que, durante 2024, cumplieron con alguno de los siguientes criterios:

Ser responsables del IVA al 31 de diciembre.

Tener un patrimonio bruto superior a 4.500 UVT ($211.793.000) .

. Obtener ingresos brutos anuales iguales o superiores a 1.400 UVT ($65.891.000) .

. Registrar consumos con tarjeta de crédito que superen 1.400 UVT ($65.891.000) .

. Haber realizado compras y consumos totales por más de 1.400 UVT ($65.891.000) .

. Acumular consignaciones, depósitos o inversiones financieras superiores a 1.400 UVT ($65.891.000).

Si tu NIT o cédula termina entre 73 y 82 y cumples con estos topes, esta semana es tu turno para declarar renta ante la DIAN.

Importancia de declarar renta en octubre, el mes final del calendario

Octubre marca la recta final del calendario de vencimientos de la DIAN. Quienes no presenten su declaración dentro de los plazos fijados enfrentarán sanciones por extemporaneidad, que comienzan en el 5 % del valor del impuesto a pagar y se incrementan con cada mes de retraso.

Además, el incumplimiento puede generar intereses de mora y afectar tu historial financiero. Cumplir a tiempo, en cambio, fortalece tu reputación tributaria y facilita futuros trámites bancarios, crediticios o laborales.

Herramientas digitales de la DIAN para declarar renta en línea

Para garantizar que todos los contribuyentes puedan cumplir sin complicaciones, la DIAN ofrece varias herramientas digitales:

Portal web oficial (www.dian.gov.co ): permite diligenciar y presentar el formulario en línea.

permite diligenciar y presentar el formulario en línea. Servicio de prevalidación: detecta errores antes de enviar la declaración.

detecta errores antes de enviar la declaración. Chat virtual y asistencia en línea: atención en tiempo real para resolver dudas.

atención en tiempo real para resolver dudas. Citas presenciales y virtuales: disponibles en puntos de atención en todo el país.

El uso de los servicios digitales permite cumplir con el trámite de forma rápida, segura y sin necesidad de desplazarse.

Pasos para declarar renta del 6 al 10 de octubre

Cumplir con la declaración de renta es más fácil si sigues un proceso ordenado y preparas la información con tiempo. Estos son los pasos recomendados por la DIAN:

Verifica si estás obligado a declarar, revisando ingresos, patrimonio y consumos. Reúne tus documentos financieros, como extractos bancarios, certificados de ingresos y retenciones. Accede al portal DIAN con tu usuario y clave actualizados. Diligencia el formulario electrónico y usa la herramienta de prevalidación. Presenta la declaración y paga en tu fecha correspondiente según tu NIT o cédula. Guarda los comprobantes de la declaración y del pago para evitar problemas posteriores.

Qué ocurre si no declaras renta dentro del plazo establecido

No declarar dentro de la fecha asignada tiene consecuencias inmediatas. La DIAN impone sanciones económicas, intereses de mora y, en algunos casos, puede iniciar procesos de cobro coactivo. Además, los contribuyentes morosos pueden tener dificultades para acceder a productos financieros o realizar trámites con entidades públicas.

Cumplir en la fecha asignada es una muestra de responsabilidad fiscal y evita costos adicionales que afectan el bolsillo y la estabilidad económica.

Declaración de renta: cumplir en octubre es el cierre del ciclo tributario

Octubre es el último mes del proceso de declaración de renta 2025, y cada día cuenta. Si tu NIT o cédula termina entre 73 y 82, debes presentar tu declaración entre el 6 y el 10 de octubre.

No esperes al último momento: aprovecha los servicios digitales de la DIAN, cumple con tu obligación y cierra el calendario tributario con tus finanzas en regla.