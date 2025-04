El manejo de los bienes heredados en la declaración de renta es un asunto que genera dudas frecuentes entre los contribuyentes. Aunque no todas las herencias deben reportarse, existen situaciones específicas en las que sí se exige el cumplimiento de este deber tributario ante la DIAN. El desconocimiento de estas obligaciones puede llevar a omisiones que derivan en sanciones.

En Colombia, los contribuyentes que reciben bienes por herencia deben evaluar si estos activos deben incluirse en su declaración de renta, ya sea por el valor que representan, por los ingresos que generan o por las transacciones que se realicen con ellos. La correcta declaración de este tipo de bienes forma parte de los esfuerzos de la DIAN por promover la transparencia patrimonial y evitar la evasión fiscal.

Casos en los que los bienes heredados deben hacer parte de la Declaración de Renta en Colombia

La legislación colombiana establece que ciertos escenarios relacionados con bienes heredados obligan a reportarlos en la declaración de renta. Uno de ellos es la distribución entre herederos, pues cuando una herencia debe ser dividida entre varios beneficiarios, la inclusión en la declaración permite que el proceso sea trazable y acorde a las normas tributarias, reduciendo también la posibilidad de conflictos legales entre familiares.

Otra situación clave es cuando los bienes heredados generan ingresos. Por ejemplo, si el bien recibido produce arriendos, dividendos o intereses, estos montos se consideran parte de los ingresos anuales del contribuyente y deben ser incluidos. También aplica para los bienes vendidos durante el año fiscal, en cuyo caso es obligatorio reportar la ganancia o pérdida patrimonial, calculada según la diferencia entre el valor de adquisición (usualmente el valor de la herencia) y el de venta.

Incluso en los casos en que no se obtienen ingresos ni se realizan ventas, la valoración de los bienes heredados puede requerir su declaración. Si el valor total de estos activos supera un umbral específico, como el impuesto al patrimonio o sucesiones, deben ser tenidos en cuenta al consolidar el patrimonio del contribuyente.

Bienes heredados que no requieren ser declarados

Existen excepciones en las que los bienes heredados no necesitan reportarse ante la DIAN. Si el activo recibido no genera ingresos, no ha sido objeto de venta ni se ha realizado ningún movimiento financiero vinculado a él, su inclusión en la declaración no es obligatoria. Por ejemplo, una casa heredada que permanece desocupada y no se vende, puede omitirse del reporte si no afecta la situación fiscal.

Estas excepciones alivian el proceso de declaración para los contribuyentes, permitiéndoles enfocarse únicamente en los activos que sí tienen impacto tributario. No obstante, se recomienda llevar un control detallado del valor y uso de estos bienes, en caso de que en años posteriores cambie su condición.

Quiénes están obligados a declarar renta en Colombia

Para la vigencia 2025, la DIAN definió los parámetros que determinan si una persona debe o no presentar declaración de renta. Los contribuyentes naturales que no superen ciertos límites de ingresos o patrimonio están exentos. Sin embargo, quienes cumplan con al menos uno de los siguientes requisitos están obligados a declarar:

Ingresos brutos anuales iguales o superiores a 1.400 UVT, lo que equivale a $69.718.600.

iguales o superiores a 1.400 UVT, lo que equivale a $69.718.600. Patrimonio bruto igual o superior a $224.095.500 al cierre del año gravable.

igual o superior a $224.095.500 al cierre del año gravable. Consumos y compras anuales mayores a 1.400 UVT, incluyendo pagos en efectivo o tarjeta.

mayores a 1.400 UVT, incluyendo pagos en efectivo o tarjeta. Movimientos financieros como consignaciones, depósitos o inversiones que excedan ese mismo umbral.

como consignaciones, depósitos o inversiones que excedan ese mismo umbral. Consumos con tarjeta de crédito por valores superiores a $69.718.600 en el año.

Conocer estos criterios es esencial para evitar sanciones y presentar la declaración correctamente, especialmente si se han recibido bienes por herencia.