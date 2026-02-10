Durante febrero de 2026, Bogotá amplía su oferta de formación con cursos gratuitos orientados al fortalecimiento de habilidades laborales, la formalización de actividades económicas y la mejora de la calidad de vida de cientos de ciudadanos. Estas iniciativas hacen parte de la estrategia distrital para impulsar el empleo, el emprendimiento y la inclusión productiva, especialmente en sectores que tradicionalmente han tenido menos acceso a procesos de capacitación formal.

Los programas están dirigidos principalmente a vendedores informales, comerciantes de las Plazas Distritales de Mercado, emprendedores y sus familias. A través de rutas de formación específicas, el Distrito busca brindar herramientas prácticas que permitan mejorar los procesos de trabajo, cumplir con la normatividad vigente y abrir la puerta a nuevas oportunidades económicas en la ciudad.

Formación gratuita impulsada por el Instituto para la Economía Social

La oferta de cursos gratuitos durante febrero de 2026 es liderada por el Instituto para la Economía Social (IPES), entidad que trabaja en el fortalecimiento de la economía popular y el acompañamiento a quienes desarrollan actividades productivas en condiciones de informalidad. Estas acciones se articulan con diferentes dependencias del Distrito para garantizar una formación pertinente y alineada con las necesidades reales del mercado laboral.

El enfoque de los cursos no se limita a la adquisición de conocimientos técnicos. También se busca promover prácticas responsables, mejorar la empleabilidad y facilitar procesos de transición hacia esquemas de trabajo más estables y sostenibles. En este contexto, las rutas de formación se convierten en una herramienta clave para la inclusión económica en Bogotá.

Curso gratis en Bogotá en febrero de 2026: formación en manipulación de alimentos

Uno de los cursos más destacados dentro de la oferta de febrero de 2026 es la Ruta de formación en Manipulación de Alimentos. Este proceso cumple con los lineamientos establecidos en la Resolución 2647 de 2013 de la Secretaría Distrital de Salud, normativa que regula las prácticas higiénico-sanitarias en la preparación y comercialización de alimentos.

El objetivo principal de esta formación es garantizar que los participantes adopten hábitos seguros en el manejo de alimentos, reduzcan riesgos sanitarios y cumplan con los estándares exigidos por la autoridad de salud. Esto resulta fundamental para quienes trabajan en ventas de comida, cocinas populares, puestos ambulantes o establecimientos ubicados en plazas de mercado.

Además de fortalecer la seguridad alimentaria, este curso aporta valor a los emprendimientos, ya que contar con formación certificada en manipulación de alimentos mejora la confianza de los consumidores y facilita procesos de formalización.

Fechas, horarios e inscripciones al curso gratuito de manipulación de alimentos en Bogotá

Una de las sedes habilitadas para la Ruta de formación en Manipulación de Alimentos es el Punto Vive Digital de Veracruz. Allí, el curso se desarrollará del 16 al 20 de febrero de 2026, en horario de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., brindando una opción accesible para quienes trabajan durante la mañana.

El Punto Vive Digital de Veracruz está ubicado en la calle 17 #4-65, piso 2, y se consolida como un espacio estratégico para el acceso a formación y servicios tecnológicos en el centro de la ciudad. Las inscripciones para este curso estarán abiertas hasta el 13 de febrero de 2026 y se realizarán de manera presencial en el mismo punto.

Este proceso permite a los participantes recibir orientación directa, resolver dudas sobre el contenido del curso y asegurar su cupo dentro de la ruta de formación.

Plaza Distrital de Mercado 7 de Agosto: capacitación en territorio

Otra de las sedes donde se ofrecerá la Ruta de formación en Manipulación de Alimentos es la Plaza Distrital de Mercado 7 de Agosto. En este espacio, el curso se llevará a cabo del 23 al 27 de febrero, en horario de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., facilitando la participación de comerciantes que desarrollan su actividad durante el día.

La Plaza Distrital de Mercado 7 de Agosto está ubicada en la calle 66 #23-30 y es uno de los puntos comerciales más tradicionales de Bogotá. Llevar la formación directamente a estos escenarios permite una mayor cobertura y adaptación a las dinámicas reales de quienes trabajan en el sector.

Las inscripciones para esta sede estarán abiertas hasta el 20 de febrero de manera presencial en la misma plaza, garantizando un proceso cercano y accesible para los interesados.

Curso gratis en Bogotá: Ruta de formación y orientación para el trabajo

Además de la capacitación en manipulación de alimentos, durante febrero de 2026 también se ofrece la Ruta de formación y orientación para el trabajo y el empleo. Este curso está enfocado en el desarrollo de competencias laborales y habilidades blandas, fundamentales para mejorar la empleabilidad y el desempeño en distintos entornos productivos.

Esta ruta hace parte de la estrategia distrital de empleo y es liderada de manera conjunta por el IPES y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Su contenido aborda temas como orientación laboral, fortalecimiento de capacidades personales, identificación de oportunidades de empleo y preparación para procesos de vinculación formal.

La formación está dirigida especialmente a personas vinculadas a la economía informal que buscan mejorar sus condiciones de vida a través de la capacitación y el acceso a nuevas oportunidades laborales.

Inclusión productiva y dignificación del trabajo en Bogotá

Las rutas de formación y los cursos gratuitos ofrecidos durante febrero de 2026 se enmarcan en una política de inclusión productiva que busca dignificar el trabajo y fortalecer las capacidades de miles de ciudadanos. A través de estos programas, el Distrito reconoce la importancia de la economía popular y promueve su articulación con estrategias de desarrollo económico más amplias.

El acompañamiento formativo no solo impacta a los participantes directos, sino también a sus familias y comunidades, generando efectos positivos en términos de ingresos, estabilidad laboral y calidad de vida.

Cómo inscribirse en los cursos gratuitos de febrero de 2026 en Bogotá

Para acceder a estas rutas de formación, los interesados deben realizar el proceso de inscripción de manera virtual a través de la página oficial de la Alcaldía de Bogotá. En este portal se publican los detalles actualizados de cada curso, los requisitos, las fechas disponibles y los pasos a seguir para asegurar el cupo.

En algunos casos, como las formaciones presenciales en puntos específicos, también se habilitan inscripciones directas en las sedes correspondientes, facilitando el acceso a quienes tienen limitaciones para realizar trámites en línea.