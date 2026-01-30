El inicio de 2026 trae definiciones clave para millones de hogares en Colombia que dependen de las transferencias monetarias del Estado. Colombia Mayor, Renta Ciudadana y Devolución del IVA ya tienen un cronograma de pagos establecido para el primer semestre del año, una información fundamental para quienes reciben estos apoyos y necesitan organizar su presupuesto mensual.

El calendario fue confirmado por Prosperidad Social, entidad encargada de la administración de estos programas. Aunque las fechas ya están definidas, el Gobierno Nacional aclaró que los pagos pueden estar sujetos a ajustes según la disponibilidad presupuestal, por lo que es importante consultar de forma permanente los canales oficiales.

Cuándo comienzan los pagos de subsidios en Colombia durante 2026

Las transferencias de los programas sociales iniciarán oficialmente el 20 de febrero de 2026. En esa fecha se dará apertura a los pagos correspondientes a Renta Ciudadana y Devolución del IVA, dos ayudas que durante este semestre se entregarán de manera conjunta a los hogares focalizados.

Este primer desembolso marca el arranque del calendario de pagos del año y se convierte en un alivio para miles de familias que enfrentan mayores gastos al comienzo del periodo lectivo y los primeros meses del año.

Fechas de pago de Colombia Mayor en el primer semestre de 2026

El programa Colombia Mayor mantiene su esquema de transferencias mensuales y consolida la entrega de una renta básica de 230.000 pesos para sus beneficiarios. Este monto aplica para mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años que no cuentan con pensión y se encuentran en condición de pobreza o vulnerabilidad.

El primer ciclo de pagos de Colombia Mayor comenzará el 27 de febrero de 2026. A partir de allí, el programa continuará con entregas mensuales que ya cuentan con fechas estimadas para todo el semestre.

Cronograma completo de pagos de Colombia Mayor hasta julio de 2026

Para el primer semestre y el cierre del mes de julio, Prosperidad Social definió seis ciclos de pago para Colombia Mayor. Las fechas previstas son las siguientes:

Ciclo 1: desde el 27 de febrero de 2026

desde el 27 de febrero de 2026 Ciclo 2: a partir del 25 de marzo de 2026

a partir del 25 de marzo de 2026 Ciclo 3: desde el 22 de abril de 2026

desde el 22 de abril de 2026 Ciclo 4: a partir del 20 de mayo de 2026

a partir del 20 de mayo de 2026 Ciclo 5: desde el 17 de junio de 2026

desde el 17 de junio de 2026 Ciclo 6: a partir del 29 de julio de 2026

Cada ciclo corresponde a la transferencia mensual de 230.000 pesos, siempre que el beneficiario continúe activo en el programa y cumpla con los criterios de permanencia.

Cuándo pagan Renta Ciudadana y Devolución del IVA en 2026

Renta Ciudadana y Devolución del IVA seguirán operando de forma articulada durante el primer semestre de 2026. Ambos programas están dirigidos a hogares en pobreza y pobreza extrema, especialmente aquellos con niños menores de 6 años o con una persona con discapacidad que requiere cuidador.

En estos casos, cada hogar beneficiario recibirá una transferencia de 500.000 pesos por ciclo, lo que representa uno de los apoyos económicos más altos dentro de la política social vigente.

Primer ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA

El primer ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA iniciará el 20 de febrero de 2026, coincidiendo con el arranque general de las transferencias del año. La dispersión de los recursos se realizará a través de los operadores financieros definidos, ya sea por giro o abono en cuenta, según el método asignado a cada hogar.

Este ciclo beneficiará a más de 700.000 hogares en todo el país, priorizando a quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Segundo y tercer ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA

Además del pago de febrero, Prosperidad Social ya estableció las fechas de los siguientes desembolsos para estos programas durante el primer semestre del año. El segundo ciclo comenzará a entregarse desde el 30 de abril de 2026, mientras que el tercer ciclo tendrá inicio a partir del 24 de junio de 2026.

Estas fechas permiten a los beneficiarios anticipar los periodos en los que recibirán el apoyo y planificar el uso de los recursos para cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte y cuidado del hogar.

Por qué pueden cambiar las fechas de pago de los subsidios

Aunque el cronograma ya fue anunciado, el Gobierno Nacional reiteró que las fechas están sujetas a posibles modificaciones. Los cambios pueden darse por razones presupuestales, ajustes administrativos o procesos de verificación de información de los beneficiarios.

Por esta razón, se recomienda no depender únicamente de calendarios compartidos en redes sociales y verificar siempre la información en fuentes oficiales.

Actualización de datos: clave para recibir los pagos sin retrasos

Prosperidad Social insistió en la importancia de que los beneficiarios mantengan actualizados sus datos de contacto, como número de celular, dirección y municipio de residencia. Esta información es clave para recibir notificaciones oportunas y evitar contratiempos en la entrega de los recursos.

La actualización de datos también permite resolver con mayor rapidez cualquier novedad relacionada con la modalidad de pago o la asignación del operador financiero.

Canales oficiales de atención para beneficiarios en 2026

Para actualizar información, consultar el estado de los pagos o resolver dudas sobre Colombia Mayor, Renta Ciudadana y Devolución del IVA, los ciudadanos pueden comunicarse a través de los canales oficiales habilitados:

Bogotá: 601 379 1088

601 379 1088 Línea nacional gratuita: 01 8000 95 1100

También está disponible la atención presencial en las oficinas regionales de Prosperidad Social en todo el país, donde los beneficiarios pueden recibir orientación directa sobre su situación dentro de cada programa.